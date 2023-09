Ustrońskie "piramidy" wpisane na listę zabytków województwa śląskiego

Bułki - serca w sklepiku szkolnym w Katowicach to prawdziwy hit

"Piramidy" w Ustroniu są oficjalnie zabytkami województwa

Dzielnica leczniczo-rehabilitacyjna na Zawodziu w Ustroniu powstała w latach 1968-1988. Przygotowanie całego projektu zlecono Henrykowi Buszko i Aleksandrowi Francie, w pracach uczestniczył ponadto Tadeusz Szewczyk.

Najbardziej rozpoznawalnymi elementami tej dzielnicy są domy leczniczo-wczasowe, czyli tzw. kultowe "piramidy". To właśnie one m.in. zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Ale nie tylko.

Wśród obiektów wpisanych na listę jako zespół, są także: sanatorium Równica, budynek dawnego domu zdrojowego czy szpital reumatologiczny.

W uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać m.in. że kompleks w Ustroniu "stanowi ikoniczny przykład wczasowej architektury socmodernistycznej". Śląski konserwator zabytków podkreślił także, że "obecnie niektóre z zabytkowych budynków położonych na terenie zespołu wymagają przeprowadzenia robót remontowych i prac konserwatorskich zmierzających do przywrócenia im właściwego stanu technicznego i estetyki".