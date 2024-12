W Cieszynie ogłoszono żałobę. Istnieje zagrożenie zawalenia kolejnych kamienic

Miasto, z którego kpi cała Polska, ma sporo do zaoferowania. Poznajcie nieoczywisty urok Sosnowca

Żałoba po katastrofie w Cieszynie. Mieszkańcy nie wrócą do okolicznych kamienic

W Cieszynie zawaliła się kamienicy przy ul. Głębokiej i pogrzebała dwie ofiary. W poniedziałek burmistrz miasta ogłosiła żałobę o odwołała zabawę sylwestrową na Rynku.

Groźba zawalenia kamienic w Cieszynie

Prokuratorzy badający przyczyny zawalenia kamienicy do tej pory nie weszli na miejsce zdarzenia. Istnieje spore zagrożenie ze strony budynków sąsiadujących z zawaloną kamienicą, stojącą jeszcze dwa dni temu przy ul. Głębokiej pod numerem 32. Sąsiadujące kamienice zostały ewakuowane.

Mieszkańcy są wstrząśnięci ostatnimi wydarzeniami.

Potworny trzask obudził nas w nocy. Wylecieliśmy przed dom. Widok był straszny. Znałam panią, która zginęła. Była bardzo sympatyczna. Nie wiem, jak to się mogło stać. Mówią, że wybuchł gaz. Od tego czasu zakręcamy wszystkie kurki - mówi Izabela Seremak, mieszkająca przy ul. Głębokiej.

Szczęśliwie nikogo nie było w środku w czasie wybuchu, bo lokatorzy wyjechali na święta. Straty z pewnością są ogromne. Ale nikt jeszcze nie wie, czy da się coś uratować. Na razie nie wpuszczono nas do środka - mówi Agnieszka Farna, współwłaścicielka mieszkania.

Wyrwa, która powstała w ścianie szczytowej zagraża zarówno tym, którzy prowadzą prace, jak i tym, którzy wkrótce się pojawią. Być może czeka nas niezbędna rozbiórka, ale o tym zdecyduje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - mówi burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz.

Kiedy mieszkańcy wrócą do mieszkań?

Mieszkańcy kamienic, które zostały ewakuowane, trafili pod opiekę w schronisku młodzieżowym. Wygląda na to, że powrót do mieszkań nie będzie możliwy w najbliższych dniach. Jedna z tych kamienic jest komunalna, druga należy do wspólnoty mieszkaniowej. Biegli na bieżąco oceniają stabilność pozostałych kamienic i na razie wstępnie mówią o konieczności rozebrania ścian zagrażających zawaleniem.

Chcielibyśmy jak najszybciej otworzyć ulicę Głęboką, bo znajdują się tutaj firmy i lokale użytkowe, ale na razie trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie i posprzątaniu gruzowiska. A to musi potrwać. Na pewno konserwator zabytków będzie nalegał, aby to miejsce w przyszłości odbudować, bo znajduje się w najstarszej zabytkowej części miasta - mówi burmistrz Cieszyna.

Infolinia dla poszkodowanych w wyniku zawalenia kamienicy

Miasto uruchomiło specjalną infolinię dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia się kamienicy nr 32 przy ul. Głębokiej

Telefon infolinii: 33 479 43 80

Infolinia czynna: