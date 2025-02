A do morza daleko

W Katowicach jest prawie tylu ratowników WOPR co w Mielnie

Co prawda Katowice dostępu do morza nie mają, ale za to całkiem sporo tu kąpielisk z których chętnie korzystają mieszkańcy miasta. Bezpieczeństwo na tych obiektach zapewnia zespół ratowników. Jest ich prawie tylu co w sezonie w Mielnie. Właśnie ruszył nabór tegorocznego składu.