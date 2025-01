To polskie miasto jest nazywane "Małym Wiedniem". Zachwyca architekturą

Bogato zdobione kamienice i wille, gustownie zaprojektowane hotele, szkoły i banki powstawały głównie na przełomie XIX i XX wieku, w czasach największej świetności tego miasta. I choć to miasto położone w Polsce, pełno w nim architektury wiedeńskiej. Stolica Podbeskidzia nazywana jest "Małym Wiedniem".

Miasto znalazło się w plebiscycie National Geographic "Cuda Polski 2024". O to miano ubiegało się 48 miast z 16 polskich województw. Kandydatów wskazywały lokalne organizacje turystyczne, przewodnicy oraz sami mieszkańcy. Decydujący głos należał do czytelników magazynu „National Geographic Traveler”. Z województwa śląskiego nominowano:

Szlak Beboków w Katowicach

Miasto Bielsko-Biała

Graniczne Meandry Odry

Decyzją czytelników wybrano miasto Bolka i Lolka, czyli "Mały Wiedeń".

Bielsko-Biała to architektoniczna perełka woj. śląskiego. To najpiękniejsze miasto w regionie, w którym znajduje się wiele atrakcji dla turystów, a także miejsc, które trwale zapisały się w historii Polski. Mowa przede wszystkim o Studiu Filmów Rysunkowych, gdzie powstał Bolek i Lolek, Reksio czy Pampalini Łowca Zwierząt.

Dwa miasta połączono w jedno. Tak Bielsko-Biała stała się "Małym Wiedniem"

Bielsko-Biała ma stosunkowo krótką historię. W 1951 roku połączono dwie miejscowości leżące na dwóch przeciwległych brzegach rzeki Białej. Miejscowości leżały w dwóch różnych województwach. Bielsko w województwie śląskim, a miejscowość Biała w granicach Małopolski.

To co z pewnością warto zobaczyć w tym mieście, to poza wspominanym wcześniej Studiem Filmów Rysunkowych, przepiękny Rynek z XVII- i XVIII-wiecznymi kamieniczkami, zamkiem książąt Sułkowskich, Domem Tkacza, pięknym Dworcem Kolejowym czy Bielskim Syjonem, a to naprawdę zaledwie promil atrakcji, których nie sposób zwiedzić w jeden weekend. Dlatego do Bielska-Białej ciągle się wraca i wraca.

