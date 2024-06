Wybuchowy komendant trafił do Ekstraklasy. Ten klub niedawno był mistrzem Polski

Współcześnie w związku z szalejącą inflacją i dość nietypową sytuacją na świecie, wiele osób decydując się na urlopy, zwraca uwagę na ceny. Jak wiadomo, wyjazd poza granicę kraju to spory wydatek i niestety nie każdy może sobie na to pozwolić. Jeśli również należysz do tego grona bądź po prostu chcesz zaoszczędzić, polecamy w tym sezonie odwiedzić iście wyjątkowy punkt na mapie Polski. Poczujesz się tam jak w Wenecji. Dalsza część artykuł znajduje się pod galerią.

To nie Włochy, lecz mała miejscowość w Polsce. Turyści z całego świata zachwyceni! "Krajobrazy niczym z Sycylii"

"Polska Wenecja" oblegana przez turystów. To wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju

Zamiast wydawać krocie na podróż do słonecznej Italii, warto na początku odwiedzić podobne do złudzenia miejsce w Polsce, które zachwyca turystów od lat. Mowa o "polskiej Wenecji", czyli Cieszynie. Miasteczko w województwie śląskim poleca się zarówno na krótki, jak i długi wypad. To prawdziwa perełka ma mapie naszego kraju oferująca sporo atrakcji.

Na miejscu od razu zachwyci cię wyjątkowy klimat. Piękne uliczki pełne kolorowych budynków oraz kanały wodne robią wrażenie. Chcąc poczuć się jak w Wenecji, bezsprzecznie warto udać się na spacer wzdłuż ul. Przykopa od Wzgórza Zamkowego aż po ul. 3. Maja. To właśnie na tej trasie waszym oczom ukaże się słynny w miejscowości kanał Młynówka, którego początki sięgają XVI wieku. W mieście nie brakuje również mostków czy sklepów z dziełami sztuki lokalnych artystów.

Fani zabytków oraz historii mogą udać się także do Muzeum Magicznego Realizmu, oraz na wzgórze zamkowe, z którego rozciąga się niepowtarzalny widok na Czechy.