W Polsce pojawił się nowy krezus. Ogromna wygrana w Eurojackpot. Wystarczył jeden zakład za 12,50 zł

We wtorkowym losowaniu padły następujące liczby: 8, 11, 13, 24, 27 oraz 3 i 7. Gracz z Czeladzi poprawnie wytypował pięć liczb z pierwszego zestawu oraz jedną z drugiego. To właśnie taka kombinacja w Eurojackpot oznacza trafienie II stopnia. Szczęśliwy zakład zawarto metodą „chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ul. Spacerowej 4. To pierwsza tak wysoka wygrana odnotowana w tej kolekturze i zarazem rekordowa suma dla Czeladzi. Za 1 577 963,40 zł można kupić/zrobić naprawdę dużo... Nowy samochód, nadpłata kredytu czy zakup mieszkania? Trzeba pamiętać, że 10 proc. wygranej trzeba będzie oddać urzędowi skarbowemu.

Czytaj też: Liczby szczęśliwe według numerologii. Poznaj ich ukryte znaczenie

Pojedynczy zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. Eurojackpot to gra o zasięgu międzynarodowym, w której uczestniczą m.in. Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Norwegia, Dania, Czechy, Holandia i Węgry. Choć wygrana z Czeladzi robi wrażenie, rekord Eurojackpot w Polsce padł w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwiec wzbogacił się wtedy aż o 213 mln zł – to do dziś najwyższa wygrana w historii gier liczbowych w naszym kraju.

Zobacz też: Największy szczęściarz wśród znaków zodiaku. Miłość i sukces przez całe życie

Najwyższe wygrane Eurojackpot:

pow. krotoszyński: 213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022

pow. bieruńsko-lędziński: 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021

pow. piotrkowski: 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019

pow. pruszkowski: 96 805 666,90 zł - 11 września 2020

pow. rzeszowski: 91 256 729,60 zł - 13 grudnia 2024

Bielsko-Biała: 62 657 423,40 zł - 2 maja 2023

Siemianowice Śląskie: 47 222 789,10 zł - 29 października 2021

powiat cieszyński: 42 812 000,00 zł - 3 września 2024