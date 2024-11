W przyszłym roku pojedziemy nowymi pociągami. Pasażerowie docenią komfort

Firma Newag produkuje nowe pociągi dla Kolei Śląskich

W przyszłym roku na tory wyjadą nowe pociągi Kolei Śląskich. Przetarg na dostawę trzech pociągów na kwotę 110 mln zł wygrała firma Newag, która w Nowym Sączu już kończy ich budowę. Jak przekazał rzecznik Kolei Śląskich, przedstawiciele kolejowej spółki i jej właściciela, czyli samorządu woj. śląskiego, odwiedzili nowosądecki Newag, aby sprawdzić postępy w realizacji złożonych zamówień. W pierwszym z pociągów typu Impuls 2 trwa montaż wewnętrznego wyposażenia, a drugi wkrótce zjedzie z linii produkcyjnej.

- Uzyskaliśmy zapewnienie, że pierwsze trzy pociągi trafią do naszego regionu już w pierwszym kwartale 2025 roku - przekazał Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

Spółka zamówiła pociągi z możliwością dokupienia kolejnych dwóch, jak zapowiada Klimosz, nowoczesny tabor zamówiony przez woj. śląskie do końca 2026 r.

Koleje Śląskie. Nowe pociągi poprawią komfort podróży

Newag buduje również 26 nowych Impulsów 2 typu 31WEbc. Pociągi są przeznaczone do obsługi pasażerskiego ruchu regionalnego z maksymalną prędkością 160 km/h.

Koleje Śląskie zamówiły w sierpniu 2023 r. trzy pociągi (za 127,5 mln zł za zamówienie podstawowe ze świadczeniem usług serwisowych do wykonania pierwszej naprawy poziomu P4, czyli co 1 mln km, co osiem lat) z prawem opcji opiewającym w pełnym wymiarze na 112,9 mln zł brutto (co poza dwoma kolejnymi pociągami obejmuje wydłużenie usług serwisowych do drugiej naprawy P4).

Drugie zamówienie złożył natomiast w lutym br. w Newagu samorząd woj. śląskiego, po przetargu obejmującym w zamówieniu podstawowym dostawy 22 czteroczłonowych pociągów (pierwszy najpóźniej do połowy 2026 r., a dalsze - po dwa w kolejnych miesiącach) i świadczenie usług serwisowych do końca 2035 r. Tu prawo opcji obejmowało dostawy kolejnych ośmiu pociągów i przedłużenie usług serwisowych do wykonania drugiej naprawy poziomu P4 – nie dłużej niż do końca 2043 r.

Oferta Newagu była jedyną i opiewała tu na blisko 1,111 mld zł za dostawę pociągów Impuls 2 (łączna cena ofertowa) oraz niespełna 458 mln zł za usługi serwisowe. W lutym br. woj. śląskie zamówiło ogółem 26 nowych pociągów (z czterema dodatkowymi w prawie opcji) oraz usługi serwisowe za 1,3 mld zł.

Za 26 pociągów województwo zapłaci 1,3 mld zł. Połowę, czyli 645 mln zł pozyskano ze środków Unii Europejskiej, z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27.

Polecany artykuł: Przełomowy zabieg otwiera nowe możliwości leczenia dla pacjentów z jaskrą