Zapadł wyrok

Wiceburmistrz Cieszyna znieważył premiera Morawieckiego. Sąd podjął decyzję w tej sprawie

W Sądzie Rejonowym w Cieszynie zapadł wyrok w sprawie wiceburmistrza Cieszyna. Samorządowiec porównał między innymi strażników granicznych do nazistów we wpisie w portalu społecznościowym, na swoim prywatnym koncie. Post odnosił się do sytuacji na granicy z Białorusią. Wpis zilustrował wymownymi fotografiami.