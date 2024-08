Więcej kultury w Bielsku-Białej. Jesienią nowy obiekt dla mieszkańców

Horror w Jaworznie. Oddał kilkadziesiąt strzałów do 6-osobowej rodziny

Pomieszczenia dydaktyczne do zajęć ruchowych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, ceramicznych i językowych... A także sala wielofunkcyjna z zapleczem i biura. Wszystko to znajdzie się w nowym domu kultury, którego budowa - choć to nie reguła w przypadku samorządowych inwestycji - idzie zgodnie z harmonogramem.

Inwestycja za 15,7 mln zł, pomogła rządowa dotacja

Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego magistratu poinformowała, że wykonawca zakończył już zasadnicze roboty budowlane tak zwanego stanu surowego zamkniętego. We wnętrzu finalizowane są prace wykończeniowe. Zagospodarowane jest między innymi otoczenie placówki wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz zielenią. Zakończenie robót i tym samym oddanie nowoczesnego obiektu do użytku planowane jest na jesień.

Budynek, w którym siedzibę będzie miała dzielnicowa filia Miejskiego Domu Kultury, jest trzykondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa wyniesie około 1,5 tysiąca metrów kwadratowych. Z kolei parking znajdujący się przy obiekcie będzie mógł pełnić funkcję placu na imprezy plenerowe.

Umowę na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” władze Bielska-Białej zawarły równo dwa lata temu - w sierpniu 2022 roku. Jej wartość to 15,7 mln zł. Miasto otrzymało na ten cel rządową dotację w wysokości 5 mln zł.