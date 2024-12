Ksiądz zdradził, na co idą pieniądze z kolędy. Remont kościoła to nie wszystko!

Szóstka w Lotto padła w Katowicach! Do podziału ponad 11 milionów złotych!

Lotto to najbardziej znana gra w katalogu gier Totalizatora Sportowego. Niegdyś Duży Lotek, teraz po prostu Lotto to szansa na milionowe wygrane. Jeden zakład kosztuje 3 zł, a losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. I właśnie w sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana.

W sobotę, 30 listopada, szczęście dopisało aż dwóm osobom! Padła „szóstka” w Lotto o wartości 11 363 854,10 zł. Kupon zawarto metodą chybił trafił w kolekturze przy ul. Morcinka 19 w Katowicach.

Liczby wylosowane 30 listopada w tej grze to: 9, 13, 20, 38, 41, 49. Nie pierwszy raz szczęście dopisało grającym w Katowicach – jest to już 19. „szóstka” w Lotto w tym mieście!

Tego samego wieczoru w Lotto Plus do zgarnięcia była nagroda wynosząca 1 mln zł. Szczęśliwy los został nabyty w Krasnem (woj. podkarpackie) w kolekturze zlokalizowanej w saloniku Inmedio w centrum handlowym Auchan (Krasne 20B). Zakład zawarto metodą chybił trafił. Szczęśliwe liczby to: 11, 16, 23, 34, 37, 44. To już druga wygrana w tym samym punkcie. Poprzednia padła tam osiem lat temu.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!