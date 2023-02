Alkohol i mięso w Wielki Post? Stanowiska Kościoła jest jednoznaczne!

Wielki Post. Kiedy się zaczyna? Ile trwa?

Wielki Post 2023 zaczyna się w Środę Popielcową, która w tym roku przypada na 22 lutego. Trwa 40 dni (nie licząc niedziel i Popielca). To dokładnie tyle samo, ile Jezus Chrystus pościł na pustyni. Był tam kuszony przez samego diabła, ale bezskutecznie. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia wierni Kościoła katolickiego podejmują walkę ze swoimi słabościami i starają się powstrzymywać od wszelkiego rodzaju uciech duchowych i cielesnych. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek, który w tym roku wypada 6 kwietnia. Wówczas zaczyna się Triduum Paschalne, a finalnym aktem świąt wielkanocnych jest oczywiście... Wielkanoc. W 2023 roku wypada ona w niedzielę, 9 kwietnia.

Wielki Post. Czego nie wolno robić?

Jest szereg aktywności, których należy unikać w trakcie Wielkiego Postu. Listę zagadnień, które określają, czego nie wolno robić, otwiera post ścisły w Środę Popielcową. Jest to połączenie postu jakościowego i ilościowego. Występuje ograniczenie ilości posiłków do jednego sytego i dwóch mniejszych. Oczywiście post należy zachować również w piątki. Trzeba również pamiętać, kogo dotyczy post ścisły. Chodzi przede wszystkim o osoby w wieku od 14 do 60 lat. Oczywiście z przestrzegania zasad są wyłączone osoby chore. Podobnie jest w przypadku ciężarnych kobiet.

Podczas Wielkiego Postu powinniśmy unikać hucznych zabaw, udziały w dyskotekach, potańcówkach, libacjach. To czas wyciszenia i pokuty. Zamiast tego wierni powinni udać się do kościoła na Drogę Krzyżową w piątek lub wziąć udział w Gorzkich Żalach.

Czy w Wielki Post można jeść mięso?

Ograniczenia w spożywaniu pokarmów w trakcie Wielkiego Postu dotyczą przede wszystkim mięsa! Jak już pisaliśmy, post ścisły ma dwie kategorie - ilościową i jakościową. Pierwsza z nich obejmuje zmniejszenie liczby pokarmów, zaś druga wyklucza udział mięsa w diecie. Post ścisły obowiązuje w Kościele katolickim w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Wówczas nie można jeść mięsa. Wolno za to spożywać nabiał lub ryby. Oczywiście każdy gorliwy katolik zachowuje również post zwykły, wedle którego w każdy piątek unikamy dań mięsnych.

Czy w trakcie Wielkiego Postu można pić alkohol?

To pytanie zadaje sobie z pewnością wiele osób. Czy możemy pić alkohol w trakcie Wielkiego Postu? Jak wynika z analizy oficjalnych dokumentów Kościoła, nie ma żadnych wytycznych dotyczących ograniczeń w spożyciu alkoholu w trakcie Wielkiego Postu. Odpowiedź na to pytanie zawiera się raczej w zasadach ogólnych, gdzie mamy wprost napisane, by unikać udziału w hucznych zabawach, co samo przez się determinuje zmniejszenie ilości wypitych trunków. Przez 40 dni, które łączą Środę Popielcową i Wielkanoc, należy przede wszystkim żyć z umiarem. Lampka wina do obiadu lub wieczorem przy oglądaniu serialu nikomu nie zaszkodzi, ale z pewnością picie na umór będzie oceniane jako niewłaściwe.

