Wielki powrót Stana Tymińskiego. Chce znów był częścią polskiej polityki i kandyduje do Senatu ze Śląska

ZTM wprowadza nową taryfę od 1 października. Do końca roku bilet 5-minutowy w promocyjnej cenie

Pijany ojciec wiózł do szkoły 7-letniego syna. 39-latek z Mysłowic wydmuchał prawie 2 promile

Dawid Podsiadło i jego życie uczuciowe znów jest na tapecie. Z kim artysta spotykał się do tej pory?

Córka czekała na ojca, by "zabrał łopatą" potrąconego kota z ulicy. Była pewna, że jest martwy

Wracali do Polski, z ich auta została miazga. Z całej rodziny przeżyło tylko niemowlę

Stanisław Tymiński chce zostać senatorem

Stanisław Tymiński chce wrócić do rodzimej polityki. Dlatego też będzie ubiegał się o mandat senatora. Został zarejestrowany jako kandydat w okręgu nr 71, który obejmuje Zabrze oraz Bytom. 75-letni Stanisław Tymiński będzie reprezentował Związek Słowiański. We wspomnianym okręgu stoczy rywalizację z Haliną Biedą (Koalicja Obywatelska), a także Mariuszem Wójtowiczem.

Słynna "czarna teczka" Tymińskiego

Stanisław Tymiński kandydował w wyborach prezydenckich w Polsce w 1990 roku i przedstawiał się jako jedyny "człowiek spoza układu". Zasłynął z tego, że nosił ze sobą słynną czarną teczkę, w której miały znajdować się dokumenty kompromitujące Lecha Wałęsę. Nigdy jednak nie zostały one ujawnione.

We wspomnianych wyborach Tymiński niespodziewanie przeszedł do drugiej tury. W niej zmierzył się z przewodniczącym NSZZ "Solidarność", ale przegrał. Uzyskał ponad 3,6 mln głosów, co dało mu ostatecznie 25,75 proc.

Tymiński bezskutecznie usiłował zarejestrować swoją kandydaturę w kolejnych wyborach prezydenckich w 1995 roku. Nie zebrał jednak wymaganej liczby podpisów, aby móc w nich wystartować. O fotel prezydenta walczył też w 2005 roku. Uzyskał jednak zaledwie nieco ponad 23 tys. głosów (0,16 proc.) i zajął dopiero dziewiąte miejsce wśród dwunastu kandydatów. W 2015 roku Stanisław Tymiński ogłosił oficjalnie, że wycofuje się z polskiej polityki.