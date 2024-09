Wiemy, kiedy przestanie padać. Pierwszy dzień całkowicie wolny od opadów deszczu. Padła data

Powódź, która w połowie września 2024 roku nawiedziła Polskę przyniosła ofiary śmiertelne i gigantyczne straty. Ulewne deszcze pokazały, jak bezradni jesteśmy w starciu z niebezpieczną pogodą. We Wrocławiu pojawiły się gigantyczne kolejki, są problemy z wodą butelkowaną. Kiedy to się skończy? Dotarły do nas optymistyczne przesłanki. Przekazali je synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Na horyzoncie widać dzień całkowicie wolny od opadów deszczu. Już we wtorek (17 września) zrobi się pogodnie, jedynie w górach okresami będzie pochmurno i tam przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. W Karpatach suma opadów do 10 milimetrów.

W środę i czwartek przelotne opady deszczu postraszą na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. - Na południu i południowym wschodzie wystąpią również burze, w czasie których możliwe są porywy wiatru do 70 km/h - alarmują eksperci. W tym momencie dochodzimy do pierwszego w tym tygodniu, który nie przyniesie deszczu.

Prognoza IMGW: Kiedy przestanie padać deszcz? Padła data

Optymistycznie wyglądają prognozy na najbliższy weekend. Pierwszym dniem bez opadów deszczu będzie piątek (20 września 2024). Parasole wreszcie pójdą w odstawkę i będziemy mogli - przynajmniej delikatnie - odetchnąć.

Piątek będzie słoneczny i bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 stopni do 23°C, w dolinach górskich od 17°C do 19°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, wschodni i północno-wschodni. W sobotę słonecznie, jedynie na północy miejscami więcej chmur. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C, nad morzem i w dolinach górskich od 17°C do 20 stopni Celsjusza - podaje IMGW w prognozie tygodniowej.

Pogoda lubi dynamiczne zmiany, ale wygląda na to, że druga połowa tygodnia, łącznie z weekendem przyniosą poprawę pogody i ostatnie podrygi letniej pory roku. Prognozy będziemy aktualizować.

Pogoda się poprawi. Opady deszczu w pon. na zach., południu i w centrum, od wtorku do czwartku miejscami, zwłaszcza na południu, opady przelotne. Na południu, głównie w górach, możliwe burze. Sumy opadów będą znacznie niższe niż w ubiegłym tyg.https://t.co/kMiLkEQxCL pic.twitter.com/3s6RlvxZqq— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 16, 2024