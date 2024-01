Pijana rozjechała leżącego na jezdni 23-latka. Szokujące, co łączyło go z jej mężem!

Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Wypłynęło nagranie z wypadku

Do wypadku w Wodzisławiu Śląskim doszło w sobotę 13 stycznia. Dwa samochody zderzyły się z ogromną siłą, zabijając na miejscu zaledwie 18-letniego kierowcę audi oraz dwoje pasażerów w wieku 18 i 19 lat. Do szpitala przewieziono 17-latkę, która walczy o życie.

Do zderzenia miało dojść w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przez 24-letniego kierującego peugotem. - Według wstępnych ustaleń, kierujący samochodem peugeot skręcając z ulicy Młodzieżowej w Paderewskiego nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobowym audi jadącemu ulicą Młodzieżową – poinformowała śląska policja.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie tej tragedii. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechały oba samochody. Wypłynęło natomiast nagranie monitoringu, na którym został zapisany moment katastrofy w Wodzisławiu Śląskim. Na wideo widać brutalną siłę, z którą doszło do zderzenia aut. Obserwując to, trudno wyobrazić sobie, by nastolatkowie mieli duże szanse na przeżycie.

