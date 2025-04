Wstrząs w kopalni Halemba. Ściana wydobywcza wyłączona z eksploatacji

Do silnego wstrząsu doszło we wtorek, 29 kwietnia wieczorem, na poziomie 1030 metrów. Mieszkańcy okolicznych miast odczuli go bardzo wyraźnie. Według PGG, energia wstrząsu wyniosła 5x10do7J, co odpowiada magnitudzie 3,1 w skali Richtera.

Kopalnia Halemba: Wstrząs i decyzja o wyłączeniu ściany wydobywczej

Po zebraniu zespołu ekspertów, podjęto decyzję o wyłączeniu ściany wydobywczej nr 2 pokładu 410 z eksploatacji. Rzeczniczka PGG, Ewa Grudniok, poinformowała, że wizja lokalna odbędzie się najwcześniej w poniedziałek (5 maja).

- Ściana wydobywcza nr 2 pokładu 410 została wyłączona z eksploatacji – powiedziała Ewa Grudniok, cytowana przez Polską Agencję Prasową. - Ściana ta była przygotowywana do eksploatacji w 2024 roku, a jej spodziewany wybieg sięga 1080 metrów przy długości 120 metrów i wysokości około 3 metrów.

W chwili wstrząsu w rejonie ściany wydobywczej przebywało 33 górników. Dwóch z nich trafiło do szpitali w Katowicach i Zabrzu. Na szczęście, ich stan jest stabilny i prawdopodobnie wkrótce wrócą do domów.

- Ich stan jest dobry. Najprawdopodobniej jutro opuszczą szpitale – dodała Ewa Grudniok.

Wstrząsy w kopalniach: Częste zagrożenie w górnictwie

Podziemne wstrząsy są jednym z najczęstszych zagrożeń w górnictwie, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego. Większość wstrząsów nie powoduje poważnych szkód, ale te, które uszkadzają infrastrukturę pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Do podobnego zdarzenia doszło pod koniec stycznia 2025 roku w kopalni Marcel, gdzie w wyniku tąpnięcia zginął jeden górnik, a 11 trafiło do szpitali.

Według danych Głównego Instytutu Górnictwa, w 2024 roku w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego odnotowano 1108 wstrząsów o magnitudzie większej niż 1,5 w skali Richtera, z czego 416 o magnitudzie większej niż 2. Najsilniejsze z nich, o magnitudzie 3,9 i 3,6, były szczególnie odczuwalne w wielu śląskich miastach.

Przyszłość kopalni Halemba: Połączenie i planowane wygaszenie

Kopalnia Halemba ma bogatą historię – była pierwszą kopalnią oddaną do eksploatacji w Polsce po II wojnie światowej. Funkcjonowała samodzielnie przez 50 lat, od 1957 do 2007 roku. Obecnie jest jednym z dwóch ruchów należącej do PGG kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej.

PGG planuje stopniowe połączenie ruchów Halemba i Bielszowice w jednoruchową kopalnię Ruda, począwszy od 1 lipca 2025 roku. Jako jeden zakład, kopalnia Ruda ma zostać wygaszona w 2034 roku.

