W Katowicach od 1 do 2 listopada w rejonach cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Obejmą one m.in. zamykanie ulic, ruch jednokierunkowy i ograniczenia w parkowaniu.

1 listopada przejazdy komunikacją miejską ZTM będą bezpłatne. Dodatkowo, w dniach 1-2 listopada uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe "C", które ułatwią dojazd do nekropolii.

Wprowadzono zakazy zatrzymywania się, m.in. przy ul. Murckowskiej, gdzie za złamanie zakazu pojazd będzie odholowywany na koszt właściciela.

Miasto apeluje o segregację odpadów na cmentarzach. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Murckowskiej ustawiono regał do wymiany zniczy, by ograniczyć ilość śmieci.

Wszystkich Świętych w Katowicach. Które ulice będą zamknięte?

Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany. W rejonie cmentarza przy ulicy Damrota, zostanie ona całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców do ulicy Przemysłowej. Z kolei w okolicy cmentarza przy ulicy Brackiej wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni na odcinku od ulicy Chorzowskiej do zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. To oznacza ograniczenie liczby pasów do skrętu w lewo z ul. Chorzowskiej w Bracką. Urzędnicy zalecają objazd przez osiedle Tysiąclecia. Na poważne konsekwencje narażają się kierowcy, którzy zdecydują się na dojazd w rejon cmentarza przy ulicy Murckowskiej. Wprowadzony tam zostanie zakaz zatrzymywania się na odcinku od wylotu z autostrady A4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej. Jak podkreśla magistrat, za złamanie tego zakazu pojazd będzie odholowywany na koszt właściciela. Zmiany obejmą także:

ul. Wróblewskiego: ruch jednokierunkowy na ul. Nowotarskiej (od ul. Wrocławskiej do ul. Podhalańskiej),

ul. Panewnicka: ruch jednokierunkowy na ul. Bronisławy (od ul. Panewnickiej do ul. Poleskiej),

ul. Cmentarna: całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu,

ul. Popiełuszki: ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Le Ronda do ul. Techników.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zastrzega, że w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, funkcjonariusze mogą wprowadzać dodatkowe zmiany, włącznie z czasowym wstrzymaniem ruchu samochodowego.

Wszystkich Świętych w Katowicach. Darmowa komunikacja i specjalne linie autobusowe

Władze miasta zachęcają, by w miarę możliwości zrezygnować z podróży samochodem i skorzystać z transportu publicznego. Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował dla pasażerów wyjątkową ofertę. W dniu 1 listopada przejazdy wszystkimi autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM na terenie całej metropolii będą całkowicie bezpłatne. Co więcej, 1 i 2 listopada uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe oznaczone literą „C”, które dowiozą pasażerów w okolice najczęściej odwiedzanych cmentarzy. W Katowicach będą to między innymi linia C5 (Katowice Mickiewicza – Cmentarz Komunalny) oraz C8 (Centrum Przesiadkowe Zawodzie – rejon ul. Francuskiej). Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej ZTM.

Przy okazji wizyt na cmentarzach urzędnicy przypominają o dbaniu o środowisko. W ubiegłym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach wywiozło z nekropolii ponad 900 metrów sześciennych odpadów. Mieszkańcy proszeni są o segregowanie śmieci. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Murckowskiej ustawiono też specjalny regał do wymiany zniczy. – Jeśli planujemy wymienić dekoracje na grobie, a znicz jest nieuszkodzony, można go odłożyć na regał, z którego inna osoba będzie mogła go ponownie wykorzystać – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelniczka Wydziału Komunikacji Społecznej. To proste i ekologiczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ilość odpadów i zaoszczędzić pieniądze.