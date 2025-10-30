- W Katowicach od 1 do 2 listopada w rejonach cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Obejmą one m.in. zamykanie ulic, ruch jednokierunkowy i ograniczenia w parkowaniu.
Wszystkich Świętych w Katowicach. Które ulice będą zamknięte?
Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany. W rejonie cmentarza przy ulicy Damrota, zostanie ona całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców do ulicy Przemysłowej. Z kolei w okolicy cmentarza przy ulicy Brackiej wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni na odcinku od ulicy Chorzowskiej do zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. To oznacza ograniczenie liczby pasów do skrętu w lewo z ul. Chorzowskiej w Bracką. Urzędnicy zalecają objazd przez osiedle Tysiąclecia. Na poważne konsekwencje narażają się kierowcy, którzy zdecydują się na dojazd w rejon cmentarza przy ulicy Murckowskiej. Wprowadzony tam zostanie zakaz zatrzymywania się na odcinku od wylotu z autostrady A4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej. Jak podkreśla magistrat, za złamanie tego zakazu pojazd będzie odholowywany na koszt właściciela. Zmiany obejmą także:
- ul. Wróblewskiego: ruch jednokierunkowy na ul. Nowotarskiej (od ul. Wrocławskiej do ul. Podhalańskiej),
- ul. Panewnicka: ruch jednokierunkowy na ul. Bronisławy (od ul. Panewnickiej do ul. Poleskiej),
- ul. Cmentarna: całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu,
- ul. Popiełuszki: ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Le Ronda do ul. Techników.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zastrzega, że w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, funkcjonariusze mogą wprowadzać dodatkowe zmiany, włącznie z czasowym wstrzymaniem ruchu samochodowego.
Wszystkich Świętych w Katowicach. Darmowa komunikacja i specjalne linie autobusowe
Władze miasta zachęcają, by w miarę możliwości zrezygnować z podróży samochodem i skorzystać z transportu publicznego. Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował dla pasażerów wyjątkową ofertę. W dniu 1 listopada przejazdy wszystkimi autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM na terenie całej metropolii będą całkowicie bezpłatne. Co więcej, 1 i 2 listopada uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe oznaczone literą „C”, które dowiozą pasażerów w okolice najczęściej odwiedzanych cmentarzy. W Katowicach będą to między innymi linia C5 (Katowice Mickiewicza – Cmentarz Komunalny) oraz C8 (Centrum Przesiadkowe Zawodzie – rejon ul. Francuskiej). Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej ZTM.
Przy okazji wizyt na cmentarzach urzędnicy przypominają o dbaniu o środowisko. W ubiegłym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach wywiozło z nekropolii ponad 900 metrów sześciennych odpadów. Mieszkańcy proszeni są o segregowanie śmieci. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Murckowskiej ustawiono też specjalny regał do wymiany zniczy. – Jeśli planujemy wymienić dekoracje na grobie, a znicz jest nieuszkodzony, można go odłożyć na regał, z którego inna osoba będzie mogła go ponownie wykorzystać – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelniczka Wydziału Komunikacji Społecznej. To proste i ekologiczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ilość odpadów i zaoszczędzić pieniądze.