Ujawnili szczegółową pogodę na Wszystkich Świętych. 1 listopada wygląda jeszcze lepiej

W ostatnim tygodniu października coraz częściej spoglądamy na prognozę pogody na Wszystkich Świętych. 1 listopada wygląda coraz przyjemniej. Tym razem pojawiły się dobre wieści, związane z opadami deszczu. Będzie ich bardzo niewiele!

Na południu Polski będzie przyjemnie i ciepło. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza! W całym kraju pojawią się dwucyfrowe temperatury.

Najnowsze dane z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podajemy w tym artykule.

Nowa pogoda na 1 listopada 2025 roku

Optymistyczna prognoza na Wszystkich Świętych? Takową podawaliśmy w "Super Expressie" już 26 października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej codziennie aktualizuje dane i wyglądają one coraz lepiej. W nocy z 31 października na 1 listopada nie odnotujemy opadów deszczu. Zachmurzenie będzie małe, na północy i miejscami na wschodzie umiarkowane. Jeśli chodzi o niepożądane zjawiska, to miejscami pojawią się silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jeśli w nocy ruszacie w podróż - zachowajcie ostrożność! Termometry pokażą od 0 do 5 stopni, jeszcze cieplej nad morzem - tam do 7 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie życie może uprzykrzać porywisty wiatr.

1 listopada (dzień Wszystkich Świętych) przyniesie 17-18 stopni Celsjusza w województwach:

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

Ciepło będzie również na Podkarpaciu i w województwie lubuskim. Co ważne - na mapie IMGW widać znikomą aktywność opadów deszczu. Parasole mogą się przydać na Zachodnim Pomorzu, ale nie będą to intensywne opady. Kurtki przeciwdeszczowe będzie można zmienić na swetry. Podobne temperatury zostaną z Polakami do końca weekendu. Polacy masowo ruszą na dłuższe spacery i taką aktywność jak najbardziej polecamy. Prognozy synoptyczne będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

Kolejne szczegóły prognozy pogody na 1 listopada (Wszystkich Świętych) na mapie IMGW