Ujawnili szczegółową pogodę na Wszystkich Świętych. 1 listopada wygląda jeszcze lepiej

Z dnia na dzień pogoda na Wszystkich Świętych się poprawia. Nowa prognoza IMGW dostarcza wielu powodów do optymizmu. To już nie tylko temperatury, ale również kwestia opadów deszczu. Wygląda na to, że większość Polaków będzie mogła schować parasole do szafy. Szczegóły widać na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cmentarz Łostowicki w Gdańsku

Autor: Marcin Gadomski/Super Express/ Archiwum prywatne
  • W ostatnim tygodniu października coraz częściej spoglądamy na prognozę pogody na Wszystkich Świętych. 1 listopada wygląda coraz przyjemniej. Tym razem pojawiły się dobre wieści, związane z opadami deszczu. Będzie ich bardzo niewiele!
  • Na południu Polski będzie przyjemnie i ciepło. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza! W całym kraju pojawią się dwucyfrowe temperatury.
  • Najnowsze dane z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podajemy w tym artykule.

Nowa pogoda na 1 listopada 2025 roku

Optymistyczna prognoza na Wszystkich Świętych? Takową podawaliśmy w "Super Expressie" już 26 października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej codziennie aktualizuje dane i wyglądają one coraz lepiej. W nocy z 31 października na 1 listopada nie odnotujemy opadów deszczu. Zachmurzenie będzie małe, na północy i miejscami na wschodzie umiarkowane. Jeśli chodzi o niepożądane zjawiska, to miejscami pojawią się silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jeśli w nocy ruszacie w podróż - zachowajcie ostrożność! Termometry pokażą od 0 do 5 stopni, jeszcze cieplej nad morzem - tam do 7 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie życie może uprzykrzać porywisty wiatr.

1 listopada (dzień Wszystkich Świętych) przyniesie 17-18 stopni Celsjusza w województwach:

  • małopolskim
  • śląskim
  • opolskim
  • dolnośląskim

Ciepło będzie również na Podkarpaciu i w województwie lubuskim. Co ważne - na mapie IMGW widać znikomą aktywność opadów deszczu. Parasole mogą się przydać na Zachodnim Pomorzu, ale nie będą to intensywne opady. Kurtki przeciwdeszczowe będzie można zmienić na swetry. Podobne temperatury zostaną z Polakami do końca weekendu. Polacy masowo ruszą na dłuższe spacery i taką aktywność jak najbardziej polecamy. Prognozy synoptyczne będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

Kolejne szczegóły prognozy pogody na 1 listopada (Wszystkich Świętych) na mapie IMGW

Pogoda na 1 listopada

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 1 listopada

Cmentarz Łostowicki w Gdańsku
