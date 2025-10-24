Wychłodzony maluch trafił na oddział intensywnej terapii. Wcześniej miał przebywać w wodzie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-24 11:59

Do szpitala w Bielsku-Białej trafił wychłodzony maluch, który wcześniej miał przebywać w wodzie poza domem. Dyrektor medyczny placówki potwierdził portalowi tvn24.pl, że około półtoraroczny chłopiec został przyjęty na oddział intensywnej terapii. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. W rozmowie z "Super Expressem" rzecznik policji w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur potwierdził, że śledczy prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające. Ze względu na dobro rodziny szczegółowe informacje nie są udzielane.

Wychłodzony maluch trafił na oddział intensywnej terapii. Wcześniej miał przebywać w wodzie

i

Autor: RachelBostwick/ Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne
  • Do szpitala w Bielsku-Białej trafił wychłodzony, około półtoraroczny chłopiec. Dziecko wcześniej miało przebywać w wodzie poza domem.
  • Maluch przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Sprawą zajmuje się bielska prokuratura, która prowadzi czynności wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Bielsko-Biała: Wychłodzone dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii. Wcześniej miało przebywać w wodzie

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 października. Wychłodzony, niespełna półtoraroczny chłopiec trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Bielsku-Białej. Jak podaje portal tvn24, dziecko miało przebywać przez bliżej nieokreślony czas w wodzie na zewnątrz. U malucha zdiagnozowano hipotermię, na szczęście w łagodnym stadium. Życie chłopca nie jest zagrożone.

- Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Wciąż go diagnozujemy, czy nie ma objawów niedotlenienia i urazów. Jest w stanie średnim stabilnym, wydolny oddechowo, w stanie łagodnej hipotermii. To stan do wyprowadzenia. Nie zagraża życiu - przekazał tvn24.pl Mirosław Harężlak, dyrektor medyczny bielskiego szpitala pediatrycznego.

Polecany artykuł:

Krwawy finał awantury. 61-latka chwyciła za nóż i dwa razy dźgnęła męża

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Trwa wyjaśnianie, w jakich okolicznościach doszło do tego, że dziecko znalazło się w wodzie. Podkom. Sławomir Kocur, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej potwierdził w rozmowie z "Super Expressem", że policja została powiadomiona o zdarzeniu. Funkcjonariuszy wezwał szpital, do którego trafił chłopiec. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ.

Ze względu na dobro rodziny śledczy nie udzielają bardziej szczegółowych informacji w sprawie.

Super Express Google News
Wypadek na autostradzie A4
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
WYCHŁODZENIE
ŚLĄSKA POLICJA