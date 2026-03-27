W Szpitalu Powiatowym w Myszkowie doszło do skażenia wody bakterią Legionella. Placówka potwierdziła, że została o tym poinformowana przez sanepid po kontroli jakości wody. Problem dotyczy nowej części budynku, w której znajdują się kluczowe oddziały. Placówka wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia przyczyny skażenia i opisuje podjęte kroki.

Gdzie wykryto problem? Kluczowe oddziały wyłączone

Skażenie nie dotyczy całego kompleksu, a jedynie jego nowszej części.

- Szpital Powiatowy w Myszkowie został poinformowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie o wynikach kontroli jakości wody, które wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości bakterii Legionella sp. w próbkach ciepłej wody

- czytamy w oficjalnym komunikacie Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Za obecność bakterii odpowiada usterka techniczna.

- Źródłem problemu jest awaria urządzenia OxCI, obsługującego wyłącznie strefę nowej części budynku szpitala, obejmującą: Izbę Przyjęć, Pracownię Hemodynamiki, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny, Oddział Pediatrii oraz Oddział Ginekologii

- informuje dyrekcja

Ewakuacja i zmiany dla pacjentów

Zarząd szpitala musiał podjąć drastyczne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom hospitalizowanym. Izba Przyjęć oraz ortopedia zostały przeniesione do innego budynku, natomiast pacjentki z ginekologii trafiły na oddział chirurgii ogólnej. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy najmłodszych - dla dzieci z Oddziału Pediatrii zabezpieczono miejsca w pobliskim Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Na ten moment zawieszono również pracę bloku operacyjnego.

Mimo stresującej sytuacji, szpital przekazuje dobre wieści.

- Jednocześnie informujemy, że dotychczas nie stwierdzono u pacjentów, opiekunów ani personelu żadnych objawów zachorowania, które mogłyby mieć związek z tym zdarzeniem

- zapewnia szpital.

Dezynfekcja i walka z bakterią

Służby techniczne już naprawiły wadliwe urządzenie i rozpoczęły proces odkażania rur.

- Niezwłocznie po uzyskaniu informacji szpital wdrożył działania naprawcze i zabezpieczające. Naprawiono urządzenie OxCI, rozpoczęto czyszczenie i dezynfekcję instalacji ciepłej wody, wprowadzono dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu oraz przekazano pacjentom informacje o zaistniałej sytuacji

- podaje szpital.

Dyrekcja podkreśla, że priorytetem jest ochrona ludzi, a placówka pozostaje w stałym kontakcie z sanepidem.

Czym jest Legionella i dlaczego jest groźna?

Legionella to bakteria, która „kocha” ciepłą, stojącą wodę. Jak czytamy na portalu gov.pl:

"Legionella najlepiej rozwija się w wodzie o temperaturze 38–42°C, przez co bardzo często pojawia się w instalacjach z wodą ciepłą i tam bardzo szybko się namnaża. Zdarza się też, że bakterie bytują w instalacjach z zimną wodą, jednak w niższych temperaturach nie dochodzi do tak szybkiego rozwoju."

Do zakażenia nie dochodzi poprzez picie wody, ale przez wdychanie mgiełki wodnej (aerozolu).

- Najczęstszą przyczyną zakażeń bakteriami Legionella jest ich wdychanie razem z aerozolem wodnym, czego skutkiem mogą być choroby układu oddechowego o łagodnym lub ciężkim przebiegu (Legionelloza - choroba legionistów). Należy podkreślić, że szczególnie niebezpieczne są sytuacje sprzyjające powstawaniu drobnocząsteczkowych pyłów wodnych (...), np. przez prysznice, fontanny czy klimatyzację

- dowiadujemy się w serwisie gov.pl.