Wyniki II tury wyborów w Świętochłowicach

Nie będzie zmiany prezydenta Świętochłowic. To nieoficjalne wyniki, ale przewaga Daniela Begera nad Bartoszem Karczem pozwala myśleć temu pierwszemu, że będzie kontynuował swoją pracę jako prezydent tego miasta. Z nieoficjalnych danych, które przekazał Dziennik Zachodni, Daniel Beger zdobył ok. 60 procent głosów, a Bartosz Karcz ok. 40 proc. To dane z 25 na 27 obwodowych komisji wyborczych. Przewaga Begera nad Karczem wynosi ponad 2 tys. głosów.