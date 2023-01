Jaworzno. Powiedziała mamie, że wysiadła na złym przystanku. Chwilę później 12-latka zginęła na pasach

i Autor: Shutterstock Śmiertelne potrącenie na pasach w Jaworznie

Serce pęka!

Wypadek w Jaworznie. 12-latka wysiadła na złym przystanku. Zginęła pod kołami samochodu

We wtorek, 24 stycznia na ul. św. Wojciecha w Jaworznie doszło do śmiertelnego potrącenia 12-letniej dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że ofiara weszła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że 12-latki w ogóle nie powinno być w tej okolicy. Krótko przed tragedią kontaktowała się ze swoją mamą.