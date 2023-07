Dwie skody zderzyły się na łuku drogi. Jedną jechała matka z dziećmi

Ojciec Kamilka z Częstochowy w poruszających słowach o synu. "Nie udało mi się go uratować"

Wypadek w Łanach

Zdarzenie miało miejsce w środę, 12 lipca na ul. Pyskowickiej w Łanach. - Na łuku drogi doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki skoda. Jedna pani prowadziła skodę scalę. Jej auto "wyrzuciło" na przeciwległy pas. Doszło do zderzenia z jadącą w przeciwległym kierunku, którym kierowała 39-letnia kobieta jadąca z nastoletnimi dziećmi. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Obie kobiety uskarżały się na dolegliwości po zdarzeniu - opisuje Marek Słomski, rzecznik KMP w Gliwicach. Jedna z kobiet została przetransportowana do szpitala w Zabrzu - tak podaje profil Gliwice na sygnale.