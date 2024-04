Sportowe emocje na Śląsku. Po turnieju w rzutki wyszedł wściekły z baru. Gdy wrócił, strzelił do kolegów z wiatrówki

Wojskowe auto huknęło w drzewo. Pięciu żołnierzy trafiło do szpitala!

Koszmarne sceny rozegrały się w czwartek, 18 kwietnia. Tuż po godzinie 1:00 w nocy do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu wojskiego na terenie Kalet.

- Na drodze leśnej pojazd wojskowy marki Jelcz prowadzony przez 43-letniego mężczyznę, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Pięciu żołnierzy w wieku od 20. do 31. lat trafiło do szpitala - przekazuje Kamil Kubica, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Pojazdem podróżowało sześć osób - pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Żołnierze doznali obrażeń, które nie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Po zaopatrzeniu przez zespół medyczny, zostali wypuszczeniu do domu. Sprawa została przekazana żandarmerii wojskowej, a jeszcze dziś (18 kwietnia) trafi do Prokuratury Wojskowej Katowice-Południe.

Wiadomo też, że wszyscy podróżujący samochodem wojskowym, byli trzeźwi. Z nieoficjalnych informacji portalu Eska Śląsk wynika, że żołnierze uczestniczący wypadku, pochodzą z województwa mazowieckiego.

