Zaatakował znajomego kijem bejsbolowym na oczach jego 5-letniego syna

Rzucił się na znajomego z metalowym kijem bejsbolowym. Tłukł go na czach dziecka

22-latek wszedł do mieszkania znajomego, chciał wymusić na mężczyźnie oddanie pieniędzy, które pożyczył mu kilka miesięcy wcześniej. Wszystko rozegrało się po godzinie 18, 5 kwietnia na ulicy Łąkowej i Zwałowej.

Agresor brutalnie zaatakował na drodze 36-latka. Zaczął go okładać metalowym kijem bejsbolowym. Cała ta sytuacja rozegrała się na oczach świadków, w tym stojącego obok 5-letniego syna 36-latka.

Policjanci zatrzymali 22-latka. Mężczyzna jest znany policji .W trakcie przeszukania, w jego mieszkaniu śledczy znaleźli 48 sadzonek z roślinami konopi, których uprawa mogła dostarczyć blisko 1400 działek dilerskich środka odurzającego. W piątek, 7 marca, mieszkaniec Łazisk Górnych został przesłuchany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uprawy znacznej ilości ziela konopi oraz zmuszania do określonego zachowania. Drugie z przestępstw zakwalifikowano jako występek w czynie chuligańskim. Policjanci złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.

