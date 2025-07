Brutalna zbrodnia w Tworogu. Grzegorz O. zabił konkubinę siekierą

Do makabrycznego odkrycia doszło 23 stycznia 2024 roku w Tworogu (powiat tarnogórski), w jednym z garażów przy ul. Nowej. To właśnie tam znaleziono ciało Karoliny O. - kobiety, która padła ofiarą brutalnego ataku. Jak wykazało śledztwo, za zbrodnią stał jej konkubent, Grzegorz O. Mężczyzna, działając z premedytacją, zadał Karolinie O. kilka ciosów siekierą w głowę, nie dając jej żadnych szans na przeżycie.

Na ciele ofiary ujawniono liczne rany tłuczone, zarówno na głowie, jak i na rękach, co wskazuje na to, że Karolina O. próbowała się bronić. Niestety, przewaga siły i brutalność ataku sprawiły, że kobieta nie miała szans na ucieczkę. W wyniku odniesionych obrażeń Karolina O. zmarła na miejscu. Motywem zbrodni była zemsta, ponieważ kobieta planowała zakończyć związek z nadużywającym alkoholu Grzegorzem O. W dodatku Karolina O. poznała innego mężczyznę i to z nim planowała wspólną przyszłość.

- To było dokonanie zemsty. Ukaranie Karoliny O. Zemsty za to, że w jego mniemaniu ofiara go zdradziła. Pozbawił życia Karolinę. Pozbawił życia matkę małego dziecka. Osierocił tym samym swoją bratanicę, bo Julia, córka ofiary, jest dzieckiem z małżeństwa z bratem oskarżonego - mówił prokurator, domagając się dla Grzegorza O. kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrok sądu. Będzie apelacja prokuratury

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał Grzegorza O. za winnego zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony został skazany na karę 30 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach nie zgadza się z wymiarem kary i złożyła apelację. Śledczy uważają, że kara 30 lat pozbawienia wolności jest niewspółmierna do brutalności zbrodni i stopnia społecznej szkodliwości czynu. Prokuratura domaga się surowszej kary dla Grzegorza O.