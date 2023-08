Zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Dziadek Mateusza H. ujawnia inną stronę wnuka

Maleństwo błąkało się po Wiślance. Przed śmiercią uratował go policjant

Nieprawdopodobne, co obcy ludzie zrobili po morderstwie Wiktorii. To przechodzi ludzkie pojęcie! Namawiają ojca do reakcji

To nie są dobre prognozy

Wychodził tylko do pracy. Dziadek Mateusza H. jest wstrząśniętym tym, co zrobił wnuk

Mateusz H. wynajmował mieszkanie przy ulicy Kużaja od dwóch miesięcy. To chłopak z pobliskiego osiedla. W pobliżu wciąż mieszkają jego dziadkowie, rodzice oraz starszy brat. To, co wydarzyło się w Radzionkowie przed tygodniem, wciąż nie schodzi z ust mieszkańców.

19-letni Mateusz wracał po nocnej zmianie do domu. Na przystanku autobusowym poznał 18-letnią Wiktorię. Dziewczyna wracała z dyskoteki. Nie wiadomo, jak przekonał ją, by pojechała z nim do wynajmowanego mieszkania. Gdy dziewczyna spała, udusił ją cienką linką. Śledczym powiedział, że "musiał udusić, bo tak podpowiadał mu wewnętrzny głos".

Na miejsce zbrodni wrócił w kajdankach w towarzystwie policjantów i prokuratora. Na policyjnym manekinie pokazał śledczym, jak zabił Wiktorię. Najbliżsi Mateusza są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się przed tygodniem w Radzionkowie. Jak mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dziadek chłopaka, 19-latek wcześniej mieszkał u drugiej babci. Jego rodzice wyjechali do pracy za granicę. Mężczyzna zapewnia, że jego wnuk zawsze był spokojny i cichy.

- Nie odzywał się za dużo, nie miał kolegów. Dużo czasu spędzał w swoim pokoju. Wychodził tylko do pracy, a gdy wracał, grał na komputerze i z telefonem coś robił - mówił dziadek w rozmowie z "GW".

Sprawę zabójstwa 18-letniej Wiktorii bada Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak podkreśla szefowa tarnogórskiej prokuratury, Anna Szymocha-Żak, Mateusz H. będzie musiał przejść badania psychiatryczne, od których będą zależały dalsze kroki śledczych.

18-letnia Wiktoria uduszona i zawinięta w folię. Brutalne morderstwo na Śląsku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.