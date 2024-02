Zabójstwo 39-latka! Tragedia w piątkowy wieczór. Jedna osoba zatrzymana

To będzie najwyżej położony hotel w Polsce. Nieziemska panorama zza okien, otwarcie już w tym roku

Piekary Śląskie. Zabójstwo 39-latka. Jedna osoba zatrzymana

W piątek, 23 lutego, w godzinach wieczornych, w Piekarach Śląskich doszło do zabójstwa 39-latka. Jak mówi w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Łukasz Czepkowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Ślaskich, ciało mężczyzny znaleziono w dzielnicy Brzeziny Śląskie. - Do sprawy zatrzymano jedną osobę, która może mieć związek z tym zdarzeniem kryminalnym, ale na razie jest za wcześnie, by zdradzać jakiekolwiek szczegóły - nasze czynności trwają - dodaje mężczyzna.

Postępowania mundurowych w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piekarach Śląskich.