i Autor: Policja Śląska - Zabrze

NIETYPOWA KRYJÓWKA

Zabrze. 26-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi. Przed policjantami schował się w szafie

Policjanci z wydziału prewencji tarnogórskiej komendy zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi i nakazem doprowadzenia do aresztu, które wydał sąd w Zabrzu. Trwające od września poszukiwania 26-latka zakończyły się w piątek, gdy chcąc uniknąć spotkania z mundurowymi, schował się on w... szafie. Teraz czeka go prawie roczny pobyt w więzieniu.