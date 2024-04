Zachiało jej się głupich żartów na lotnisku. Wymarzony wyjazd do Egiptu odszedł w zapomnienie

I to jest wygrana!

Na lotnisku w Pyrzowicach po raz kolejny doszło do "incydentu" z udziałem pasażera. Oczywiście chodzi o żart, który zdaje się wszyscy znają i wiedzą, że są pewne słowa, których na lotnisku nie należy wypowiadać. Wiedzą, a i tak to robią. Nie inaczej było w przypadku seniorki, która liczyła na podróż marzeń do Egiptu. Seniorka musiała być w iście wakacyjnym nastroju, ponieważ w trakcie odprawy powiedziała że w bagażu rejestrowanym spakowała bombę...

Później już wszystko potoczyło się szybko. Na miejsce od razu pojawił się Zespół Interwencji Specjalnych, który wylegitymowali 76-latkę oraz sprawdzili jej bagaże, czy faktycznie nie ma tam bomby.

Co prawda nie doszło do opóźnienia samolotu i ten odleciał o czasie, jednak bez żartobliwej seniorki. Ponieważ kapitan statku odmówił wpuszczenia kobiety na pokład.

Za swój żart seniorka dostała 500 zł mandatu, choć większą karą było to, że nie mogła skorzystać z atrakcji, za które zapłaciła z góry ze swojej emerytury.