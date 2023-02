Wsiadł w pociąg w Częstochowie, wysiadł we Wrocławiu. Trwają poszukiwania pana Józefa

Czy ktoś go widział?

Zaginięcie Józefa Krasowskiego. Mężczyzna był widziany we Wrocławiu

Józef Krasowski zaginął 19 stycznia. Wedle najnowszych ustaleń, 77-latek wsiadł do pociągu Intercity na Dworcu Stradom w Częstochowie, a następnie wysiadł we Wrocławiu. Policja opublikowała nagranie z wizerunkiem mężczyzny. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii. Czy ktoś z Was widział tego mężczyznę?