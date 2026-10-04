Zdewastowali pomnik na osiedlu. Monument upamiętniał zamordowanych Żydów. Apel do świadków

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-10-04 17:30

Monument ku pamięci ofiar hitlerowskiego terroru na terenie Sosnowca-Środuli został zniszczony – ustalił nasz reporter. Informacja o akcie wandalizmu dotarła do strażników miejskich w niedzielne popołudnie. Funkcjonariusze pilnie poszukują osób, które mogą pomóc w namierzeniu sprawców tego zdarzenia.

Rozbity na kawałki kamienny pomnik na osiedlu Środula w Sosnowcu. O akcie wandalizmu przeczytasz na SE.
Autor: Marcin Twaróg

Akt wandalizmu w Sosnowcu

Monument poświęcony ofiarom zagłady padł ofiarą wandali – obiekt zlokalizowany jest na terenie zielonym osiedla Środula. Zawiadomienie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w minioną niedzielę o 16:30. Obecnie nie ustalono jeszcze, kiedy dokładnie wandale zniszczyli obiekt. Obelisk znajduje się w dość uczęszczanym rejonie, dlatego mundurowi liczą na pomoc ewentualnych świadków zdarzenia.

Zniszczono miejsce pamięci na osiedlu Środula

Obiekt upamiętniający tragiczne wydarzenia usytuowany jest w niewielkim parku, dokładnie tam, gdzie w czasie okupacji znajdowało się hitlerowskie getto. Na tablicy pamiątkowej wyryto dedykację dla zamordowanych przez niemieckiego okupanta obywateli pochodzenia żydowskiego. Sam pomnik został odsłonięty przed blisko trzydziestu laty, bo w 1995 roku.

Policja w Sosnowcu ustala czas zdarzenia

Informację o uszkodzeniu obelisku przyjęto w niedzielę w godzinach popołudniowych, co potwierdził nam rzecznik prasowy sosnowieckiej Straży Miejskiej, Rafał Łysy. Służby wciąż próbują określić ramy czasowe, w których doszło do tego incydentu. Miejsce to otoczone jest gęstą zabudową mieszkalną, a sam park bywa regularnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców.

Apel do mieszkańców osiedla Środula

Sprawa została już oficjalnie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Sosnowiecka policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę o sprawcach tego chuligańskiego wybryku. Wszelkie sygnały można przekazywać w najbliższej jednostce policji.

Trudno logicznie wyjaśnić, komu ten pomnik mógł przeszkadzać

– skomentował dla nas Rafał Łysy ze Straży Miejskiej w Sosnowcu.

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