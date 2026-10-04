Zdewastowali pomnik na osiedlu. Monument upamiętniał zamordowanych Żydów. Apel do świadków

Akt wandalizmu w Sosnowcu

Monument poświęcony ofiarom zagłady padł ofiarą wandali – obiekt zlokalizowany jest na terenie zielonym osiedla Środula. Zawiadomienie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w minioną niedzielę o 16:30. Obecnie nie ustalono jeszcze, kiedy dokładnie wandale zniszczyli obiekt. Obelisk znajduje się w dość uczęszczanym rejonie, dlatego mundurowi liczą na pomoc ewentualnych świadków zdarzenia.

Zniszczono miejsce pamięci na osiedlu Środula

Obiekt upamiętniający tragiczne wydarzenia usytuowany jest w niewielkim parku, dokładnie tam, gdzie w czasie okupacji znajdowało się hitlerowskie getto. Na tablicy pamiątkowej wyryto dedykację dla zamordowanych przez niemieckiego okupanta obywateli pochodzenia żydowskiego. Sam pomnik został odsłonięty przed blisko trzydziestu laty, bo w 1995 roku.

Policja w Sosnowcu ustala czas zdarzenia

Informację o uszkodzeniu obelisku przyjęto w niedzielę w godzinach popołudniowych, co potwierdził nam rzecznik prasowy sosnowieckiej Straży Miejskiej, Rafał Łysy. Służby wciąż próbują określić ramy czasowe, w których doszło do tego incydentu. Miejsce to otoczone jest gęstą zabudową mieszkalną, a sam park bywa regularnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców.

Apel do mieszkańców osiedla Środula

Sprawa została już oficjalnie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Sosnowiecka policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę o sprawcach tego chuligańskiego wybryku. Wszelkie sygnały można przekazywać w najbliższej jednostce policji.

Trudno logicznie wyjaśnić, komu ten pomnik mógł przeszkadzać

– skomentował dla nas Rafał Łysy ze Straży Miejskiej w Sosnowcu.