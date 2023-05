Ciągnik zmiażdżył mężczyznę! Tragedia koło Zawiercia

i Autor: Zawiercie 112

Tragiczna śmierć

Zdów. 65-latek przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna nie żyje

Koszmar w miejscowości Zdów w powiecie zawierciańskim. Nie żyje 65-latek przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 maja około godz. 17.00. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.