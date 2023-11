Zgłosiła, że przy dzieciach zabije siebie i partnera. Była pijana, a dziećmi okazały się... dwie papugi

Awaria w elektrociepłowni. Co z dostawami ciepła do czterech miast?

Zgłosiła na policję, że zabije siebie i partnera przy dzieciach. Pociechami okazały się... papugi

Jastrzębscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek Jastrzębia-Zdroju, że ta chce zabić siebie oraz partnera, a w mieszkaniu przebywa dwójka dzieci. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce, by zapobiec tragedii. Po przyjeździe do mieszkania stróże prawa ustalili, że w mieszkaniu nie ma jej partnera, a dziećmi okazały się... dwie papugi zgłaszającej, która na dodatek była pijana. Mundurowi podjęli decyzję o odizolowaniu nietrzeźwej awanturniczki i przewiezieniu jej do izby wytrzeźwień. Gdy kobieta dowiedziała się, gdzie zostanie zabrana, wpadła w istny szał! 43-latka do końca nie dawała za wygraną, kilkukrotnie obiecując policjantom łapówkę w wysokości 4 tys. zł, w zamian za pozostawienie jej w spokoju. Mundurowi poinformowali kobietę o konsekwencjach takiego zachowania. Jednak nie reagowała ona na ich polecenia, dalej usiłując przekupić funkcjonariuszy. W efekcie została zatrzymana, a prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Za próbę przekupienia mundurowych grozi jej nawet 10 lat więzienia.

