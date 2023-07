i Autor: Centrum Powiadamiania Ratunkowego/ Policja Wodzisław Śląski Zostawił dziecko rozgrzanym jak piekarnik aucie! Policjanci wybili szybę

Co za koszmar!

Ojciec miał ją odwieźć do żłobka. Zamiast tego wysiadł z auta i zapomniał o tym, że w środku jest dziecko. Niestety, dziecko zmarło. To wydarzyło się w Rzymie. Do podobnej tragedii doszło parę lat temu w Rybniku. Mężczyzna miał zawieźć córkę do przedszkola. Nie zrobił tego. 3-latenia dziewczynka zmarła w rozgrzanym aucie. W ciągu dwóch miesięcy w całej Polsce policjanci interweniowali 50 razy w podobnych przypadkach.