Zrobili to wprost pod okiem kamer. Policja pilnie szuka tych ludzi

Adrian Teliszewski
2025-09-10 10:46

Policja udostępniła zdjęcia osób, które mogły dopuścić się kradzieży ubrań i artykułów drogeryjnych w sklepie znajdującym się przy ulicy Mielżyńskiego w Zabrzu. - Po uzyskaniu zgody prokuratora na publikację wizerunku śledczy dążą do ustalenia tożsamości widocznych na zdjęciach osób - informuje policja. Mundurowi proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości tych osób, gwarantując informatorom anonimowość.

  • Policja w Zabrzu prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży ubrań i artykułów drogeryjnych, która miała miejsce w sklepie przy ulicy Mielżyńskiego w dniach 5-6 czerwca 2024 roku.
  • W związku z brakiem postępów w identyfikacji sprawców, policja publikuje zdjęcia osób, które mogą mieć związek z przestępstwem, licząc na pomoc społeczeństwa.
  • Osoby rozpoznające widoczne na zdjęciach osoby proszone są o kontakt z Referatem Kryminalnym Komisariatu IV Policji w Zabrzu pod numerami 47 8543810 lub 47 8543811, policja gwarantuje anonimowość.

Kradzież w Zabrzu: Policja prosi o pomoc w identyfikacji osób ze zdjęć

Referat Kryminalny Komisariatu IV Policji w Zabrzu prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży, do której doszło w sklepie przy ulicy Mielżyńskiego w Zabrzu w dniach 5-6 czerwca 2025 roku. Łupem złodziei padły ubrania i artykuły drogeryjne. W związku z tym policja publikuje zdjęcia osób, które mogą mieć związek z tym przestępstwem. Do tej pory sprawców nie udało się ustalić i zatrzymać sprawców kradzieży.

- Po uzyskaniu zgody prokuratora na publikacje wizerunku śledczy dążą do ustalenia tożsamości widocznych na zdjęciach osób – informuje policja.

Osoby, które rozpoznają osoby widoczne na zdjęciach, proszone są o kontakt z Referatem Kryminalnym Komisariatu IV Policji w Zabrzu. Można dzwonić pod numery telefonów: 47 8543810 lub 47 8543811. Policja gwarantuje anonimowość.

Apel policji: Pomóż schwytać złodziei

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców kradzieży. Każda informacja, nawet ta najdrobniejsza, może okazać się cenna i przyczynić się do szybkiego ujęcia przestępców.

Zabrze. Zrobili to wprost pod okiem kamer. Policja pilnie szuka tych ludzi
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
