Chwytaj swojego faceta i nakaż mu, by wziął zapałki. Królewski rytuał przyciągnie łaskę Anioła Stróża i boską wiedzę. Rytuał trzeba przeprowadzić dokładnie 4 kwietnia 2026

Zrób to Wielką Sobotę, a przyciągniesz do siebie szczęście. Rytuał na Wielkanoc, który przepędza złe duchy

Wielkanoc w kościele katolickim to ważniejsze święto niż Boże Narodzenie. Jezus Chrystus wpierw zostaje ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstaje potwierdzając swoją boskość. Wielka Sobota to przede wszystkim dzień święcenia pokarmów. Do naszych czasów nie przetrwało wiele tradycji, które dawniej były kultywowane na terenie całej Polski. Na Kurpiach przed kościołami rozpalano wielkie ogniska, do których wrzucano poświęcone przedmioty. Gospodarz zabierał do domu żarzące kawałki drewna. W Wielką Niedzielę wzniecono z nich nowy ogień. Taka czynność miała przynieść szczęście oraz zapewnić pomyślność całemu domostwu. Mało osób zdaje sobie sprawię, że dawniej podczas Wielkanocy kolędowano. Kolędnicy chodzili po domach i śpiewali o męce Chrystusa.

Jednym z najpopularniejszych rytuałów na szczęście na Wielką Sobotę jest ten z wykorzystaniem huby. Bywa on praktykowany do dzisiaj. Rytuał ten przepędza złe duchy i przyciąga dobrą energię. Niektórzy wierzą, że zsyła on łaskę Anioła Stróża i pomaga w przebłaganiu Boga za grzechy. Rytuał ten należy wykonać w Wielką Sobotę ponieważ właśnie tego dnia będzie miał on największą moc i jest największa szansa, że się powiedzie. Do wykonania rytuału na szczęście w Wielką Sobotę potrzebujesz huby brzozowej. Trzymaj ja koniecznie w lewej dłoni. Skup się i szeptem wypowiedz swoja intencję, a następnie ją podpal. Gdy huba zacznie się tlić obejdź z nią cały dom. Niech jej dym okadzi każde pomieszczenie. Nie zapominaj o kuchni oraz łazience. Gdy huba zgaśnie odłóż ją w ustronne miejsce i przechowuj do następnej Wielkanocy. Rytuał ten na sprawić, że pomyślność oraz łaska zapukają do Twoich drzwi. Złe duchy zostaną przepędzone i dostaną zakaz wstępu.

Kolory pisanek mają znaczenie. Jakie będą najszczęśliwsze dla Ciebie?

Każdy wzór, każda kreska, a przede wszystkim każdy kolor na pisance, ma swoje ukryte znaczenie, przekazując życzenia, nadzieje i przypominając o cyklu życia i odrodzenia. Zrozumienie tej symboliki pozwala nam głębiej docenić to niezwykłe rękodzieło.

Pisanki czerwone

Czerwień jest prawdopodobnie najbardziej znaczącym kolorem na pisankach. W kontekście chrześcijańskim symbolizuje krew Chrystusa przelaną na krzyżu, a tym samym Jego mękę, ofiarę i zbawienie. Jednocześnie, w tradycjach pogańskich, czerwień była kolorem życia, płodności, miłości i energii. Miała chronić przed złem, zapewniać zdrowie i witalność. Czerwone pisanki często wręczano ukochanym osobom jako wyraz głębokich uczuć.

Pisanki zielone

Zieleń to kolor natury, wiosny i odradzającej się roślinności. Na pisankach symbolizuje nadzieję, odnowę, wzrost i harmonię. Jest to kolor, który zwiastuje koniec zimy i nadejście obfitości. Zielone pisanki często wręczano młodym ludziom, życząc im pomyślnego startu w życie, a także rolnikom, aby zapewnić urodzajne plony.

Pisanki żółte

Żółty i złoty to kolory słońca, światła, radości i bogactwa. Na pisankach symbolizują szczęście, pomyślność, dostatek i mądrość. Złote jajka miały przyciągać bogactwo i zapewniać dobrobyt w gospodarstwie. Są to kolory optymistyczne, które niosą ze sobą pozytywną energię i wiarę w lepszą przyszłość.

Pisanki niebieskie

Błękit to kolor nieba, symbolizujący prawdę, spokój, czystość i duchowość. Fiolet, często kojarzony z Wielkim Postem, symbolizuje pokutę, żałobę, ale także tajemnicę i przemianę. Na pisankach te kolory mogą wyrażać głęboką wiarę, refleksję i dążenie do doskonałości duchowej. Błękitne pisanki często wręczano dzieciom, życząc im spokoju i mądrości.

