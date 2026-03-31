Dawny rytuał wraca do łask. Musisz zakasać do niego męża, a przyciągniesz do siebie dostatek i powodzenie. Rytuał na bożą łaskę

Karolina Piątkowska
2026-03-31 9:31

Początek miesiąca to dobry moment na wykonanie magicznych rytuałów. W dawnych wierzeniach początek miesiąca miał wyjątkową moc. Była ona jeszcze większa i bardziej celebrowana w przypadku miesięcy wiosennych. Słowianie przykładali wielką uwagę do przejścia zimy w wiosnę i obrządków z tym związanych. Jeden z takich dawnych rytuałów możesz przeprowadzić w domu. Weź swojego męża lub innego domownika i w środę, 1 kwietnia zrób to. Ta prosta czynność przyciągnie dobre duchy i sprawi, że w domu zapanuje dostatek oraz obfitość.

Rytuał na szczęście

Autor: Taras Stelmah/ Shutterstock

Zrób to dokładnie 1 kwietnia po godzinie 18:00. Dawny rytuał przyciągnie do Ciebie szczęście i dostatek

W dawnych wierzeniach początek wiosny miał ogromne znaczenie. Ludzie byli bardzo zależni od zmieniających się pór roku. Zima zawsze była trudna i oznaczała problemy z żywnością i kończące się zapasy. Początek wiosny dawał nadzieje, że ziemia znów budzi się do życia i zapewni obfite plony. Stąd jej przyjście było tak hucznie obchodzone. Celebrowana pożegnanie i zimy i wykonywano wiele rytuałów mających na celu przebłaganie natury. Wierzono, że sprawią one, że bogowie przyniosą płodną ziemię i obfite plony. Słowianie witali wiosnę hucznymi obchodami Jarych Godów, podczas których obchodzono symboliczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Było to święto związane z bogiem płodności Jaryle. W tym czasie topiono Marzanę jako symbol zimy, rozpalano ogniska symbolizujące życie, a także smagano się wierzbowymi witkami na szczęście. 

Jednym z ciekawszych rytuałów na szczęście i obfitość jest ten z wykorzystaniem cynamonu. Możesz wykonać go samodzielnie w domu. Jedyne, czego potrzebujesz do opakowanie cynamonu oraz wolną chwilę. Rytuał ten najlepiej jest przeprowadzać z drugą osobą ponieważ wtedy idzie szybciej. Wystarczy, że weźmiesz garść cynamonu i przez otwarte drzwi i okna wdmuchasz go do wewnątrz domu. Przesąd ten ma na celu przepędzenie złych mocy i przyciągniecie do domu obfitość oraz dobrostan finansowy. Cynamon ma dodatkowo siłę oczyszczania negatywnej energii i kumulowania szczęścia w jednym miejscu. Aby rytuał miał jeszcze większą moc należy pozostawić wdmuchnięty do domu cynamon na jedną dobę. 

Wiosenne przesądy na szczęście

  • Jeśli zobaczysz pierwszego bociana w locie, oznacza to szczęście i pomyślność przez cały nadchodzący rok. Jeśli bocian stoi, może to zwiastować drobne przeszkody.
  • Kiedy jaskółka uwiła gniazdo pod Twoim dachem, to znak, że dom będzie pełen szczęścia, miłości i dostatku.
  • Wiele kultur wierzy, że zioła zebrane w pierwszych dniach wiosny, szczególnie te wschodzące w okolicach równonocy, mają szczególną moc leczniczą i magiczną, przynosząc zdrowie i ochronę.
  • Usłyszenie kukułki po raz pierwszy na wiosnę to dobry znak. Jeśli w tym momencie masz pieniądze w kieszeni, będziesz miał ich pod dostatkiem przez cały rok.Wierzy się, że wiosenne porządki nie tylko odświeżają dom, ale także "wymiatają" z niego złą energię i przynoszą szczęście oraz nowe możliwości.
Super Express Google News
Galeria zdjęć 8
Piękna wiosna w Ogrodzie Botanicznym UKW. Wyjątkowy spacer wśród zieleni FB
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYTUAŁ
1 KWIETNIA
SZCZĘŚCIE