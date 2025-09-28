Co mówi o Tobie dzień, miesiąc i pora roku urodzenia? Sprawdź, czy los podaruje Ci szczęście w życiu, a może czeka Cię pechowa studnia bez dna

Karolina Piątkowska
2025-09-28 14:04

Dzień urodzenia, miesiąc, rok, a nawet pora roku w astrologii mają ogromny na osobowość człowieka. Determinują charakter oraz określają cechy osobowości. Sprawdź, co mówią o Tobie.

NUMEROLOGIA. Czy wiesz co oznacza mistrzowska liczba? Co to znaczy, że liczby mają wibracje?

i

Autor: Getty Images

Pora roku, w której się urodziłeś a osobowość

Pora roku, w której przyszliśmy na świat ma ogromne znaczenie w kontekście naszego charakteru. Zgadzają się z tym nie tylko miłośnicy astrologii, ale również naukowcy. Węgierscy specjaliści twierdzą, że odkryli zależność pomiędzy osobowością ludzi, a porami roku ich narodzin. Są to zarówno cechy charakteru, fizyczne zdolności, a nawet wrodzone choroby. Sprawdź, co mówi o Tobie pora roku, w której się urodziłeś. Ten prosty psychotest może pomóc Ci lepiej zrozumieć samego siebie.  

Osoby urodzone na wiosnę

Uznaje się, że o tej porze roku rodzi się najwięcej optymistów. Osoby urodzone wiosną pełne są energii i ciekawe świata. Są ambitne i chętnie uczą się nowych rzeczy. Szybko się jednak nudzą i cechuje je słomiany zapał. Bywa, że są bardzo emocjonalne i łatwo wpadają w gniew. Gdy jednak coś sobie postanowią potrafią stać się mistrzami i zawsze osiągają sukces. 

Osoby urodzone latem

Osoby z letnich miesięcy miewają zmienne nastroje i łatwo popadają w smutek. Często zbyt wiele myślą i nie potrafią odpuścić. Są pracowite i sumienne. Potrafią osiągać założone cele i nigdy się nie poddają. W życiu kierują się przede wszystkim sercem i łatwo je zranić. Kochają przesiadywać do późna w nocy i snuć marzenia. Niestety, często mają przez to problemy ze snem. 

Osoby urodzone jesienią

Co ciekawe, osoby urodzone jesienią są bardziej odporne na depresję od innych. Doskonale radzą sobie z pochmurną pogodą, a ich samopoczucie nie jest uzależnione od aury na zewnątrz. Raczej są introwertykami i mało mówią. Cenią sobie dobrą książkę i odpoczynek na łonie natury. Zdarza się, że nie radzą sobie w kontaktach międzyludzkich i unikają towarzystwa. Lubią długo spać. Osoby urodzone jesienią żyją średnio dłużej od innych. Według naukowców jest to oko 7 miesięcy więcej niż w przypadku osób urodzonych wiosną i latem. 

Osoby urodzone zimą

To prawdziwe oazy spokoju, praktycznie nic nie jest w stanie wyprowadzić ich z równowagi. Niestety, często borykają się z problemami natury psychologicznej i nie radzą sobie z własnymi emocjami. Mają dobrą odporność i potrafią poradzić sobie w każdych warunkach. Są ciekawe świata i lubią poszerzać swoją wiedzą. Dobrze odnajdują się w zagadkach logicznych i często poszukują nowych wrażeń. 

Data urodzenia to bardzo ważny czynnik w numerologii. To właśnie z niej wylicza się indywidualną cyfrę numerologiczną. Jak to zrobić? Wystarczy, że dodasz do siebie wszystkie cyfry z daty urodzenie i będziesz je sumować aż wyjdzie Ci pojedyncza cyfra. To jednak nie wszystko, numerologię może rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić, co oznacza kolejno, dzień, miesiąc i rok urodzenia. Tutaj możesz sprawdzi, co zdradza rok urodzenia, a dziś przyjrzymy się dniu. Data urodzenia w numerologii mówi o życiowym szczęściu lub pechu. Jak sprowadzić numerologiczną cyfrę dnia urodzenia. Jeżeli urodziłeś się w pierwszych dnia miesiąca, od 1 do 9 to jest to Twoja numerologiczna cyfra dnia urodzenia. Jeżeli przyszedłeś na świat w kolejnych dniach to dodaj do siebie wszystkie cyfry z dnia miesiąca. Wynik sprawdź w zestawieniu poniżej.

Dzień urodzenia w numerologii. Sprawdź, co oznacza

Numerologiczna 1

Jesteś 1, jeśli urodziłaś się pierwszego, dziesiątego, 19 albo 28 dnia miesiąca.

Lubisz dowodzić i często przejmujesz kontrolę nad wszystkim, co Cię otaczać. Nie przejmujesz się porażkami i starasz się zawsze widzieć pozytywne strony. Dla Ciebie szklanka zawsze jest w połowie pełna i nigdy nie tracisz pogody ducha. 

Numerologiczna 2 

Jesteś 2, jeśli urodziłaś się drugiego, 11, 20 albo 29 dnia miesiąca.

Numerologiczna dwójki są kapryśne i bardzo emocjonalne. Często uczucia biorą nad Tobą górę i kiedy grunt pali Ci się pod nogami tracisz pewność siebie. Los bywa dla Ciebie dosyć szorstki i często się sprawdza. 

Numerologiczna 3

Jesteś 3, jeśli urodziłaś się trzeciego, 12, 21 albo 30 dnia miesiąca.

Jesteś w czepku urodzony. Inni ludzie cenią sobie Twoje towarzystwo i niczym kot zawsze spadasz na cztery łapy. Bliscy czasem patrzą z podziwem, że wszystko, czego się dotkniesz zamieniasz w sukces Masz dobry instynkt i zawsze słuchasz intuicji.  

Numerologiczna 4 

Jesteś 4, jeśli urodziłaś się czwartego, 13, 22 albo 31 dnia miesiąca.

Często łapiesz kilka srok za ogon i nie kończysz rozpoczętych przez siebie zadań. Jesteś roztrzepany i często zapominasz o ważnych datach. W życiu bywa, że towarzyszy Ci pech, ale w najważniejszych kwestiach zawsze świeci słońce. 

Numerologiczna 5 

Jesteś 5, jeśli urodziłaś się piątego, 14 albo 23 dnia miesiąca.

Jesteś bardzo otwartą i przyjazną osobą. Chętnie pomagasz innych i dla bliskich jesteś w stanie poświęcić własne szczęście. Niestety, bywa, że inni to wykorzystują i nie traktują Cię dobrze. Zadbaj czasem o swoje potrzeb, bez tego szybko się wypalisz.

Numerologiczna 6 

Jesteś 6, jeśli urodziłaś się szóstego, 15 albo 24 dnia miesiąca.

Flirt i szczęście to Twoje drugie imię. Jesteś ulubieńcem gwiazd i na każdym kroku towarzyszą Ci pozytywne wibracje. Lubisz się owym szczęściem dzielić, dlatego też zawsze masz powodzenie. 

Numerologiczna 7 

Jesteś 7, jeśli urodziłaś się siódmego, 16 albo 25 dnia miesiąca.

Bywasz oziębły i nie lubisz mówić o swoich uczuciach. Życie nauczyło Cię pokory, a bolesne lekcje z dzieciństwa sprawiły, że nie potrafisz szybko zaufać innym. Jesteś zamknięty w sobie, jednak w sercu marzysz o wielkiej miłości i potrzebujesz kogoś bliskiego. 

Numerologiczna 8 

Jesteś 8, jeśli urodziłaś się ósmego, 17 albo 26 dnia miesiąca.

Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Jest z Ciebie prawdziwy siłacz, który potrafi poradzić sobie z każdym problemem. Życie już nie jeden raz wystawiało Cię na próbę, a ty za każdym razem wychodziłeś z niej zwycięsko. 

Numerologiczna 9 

Jesteś 9, jeśli urodziłaś się dziewiątego, 18 albo 27 dnia miesiąca.

Jesteś pełen gniewu i nie potrafisz przyznać się do błędu. Za swoje porażki winisz wszystkich, tylko nie siebie. Bywasz impulsywny i często się kłócisz. Nie potrafisz stworzyć trwałego związku i cały czas czegoś szukasz. Czego? Nie wiesz tego sam. 

Numerologia wskaże piękne cytaty dopasowane do Twojej daty urodzenia
31 zdjęć
