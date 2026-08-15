Koniecznie dzisiaj musisz zrobić to! Niech Twój mąż wskakuje na drabinę. Tylko w ten sposób uchronisz Was przed nieszczęściami. Przesądy na 15 sierpnia mówią jasno!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-15 6:08

To jedno z najważniejszych świąt w tradycji Kościoła Katolickiego. 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce znane jako święto Matki Boskiej Zielnej. Dawniej ten związany był z tradycją bukietów, które miały mieć magiczne znaczenie. Jednym z najważniejszych była ochrona przed burzami oraz pożarami. 15 sierpnia zrób to, a ochronisz swój dom przed niebezpieczną mocy natury.

Pęki suszonych ziół wiszące na ceglanej ścianie. O przesądach na Matki Boskiej Zielnej przeczytasz na SE.
Autor: Windykvzl/ Shutterstock
  • Obchodzone 15 sierpnia święto Matki Boskiej Zielnej to ludowa tradycja święcenia bukietów z ziół, którym przypisywano magiczną moc.
  • Te poświęcone wiązanki służyły jako potężne talizmany, chroniąc domostwa i plony przed niszczycielskimi burzami i nieszczęściami.
  • Odkryj, jak ten starodawny przesąd może uchronić Cię przed siłami natury – poznaj sekret sierpniowego bukietu!

Zrób to na 15 sierpnia. Przesąd, który uchroni Cię przed burzami i nieszczęściami

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. W tradycji katolickiej Maryja nie umarła, jak inni, a zapadła w głęboki sen, po tym jak aniołowie wznieśli ją prosto do nieba. w Polsce uroczystość ta posiada ogromną tradycję i długą historię. Według historyków była ona obchodzona już w V wieku. Wtedy święto to było znane jako Matki Boskiej Zielnej. W ludowej tradycji Matka Boska jest patronką dnia 15 sierpnia, a także ziemi i natury w rozkwicie. Uznawano, że Maryja opiekuje się ziołami, zbożami i wszystkimi darami natury. Z tej okazji 15 sierpnia składano w ofierze dary w postaci płodów ziemi. Szczególną wiara otaczano bukiety. Były one wykonywane z leczniczych ziół, a także w kłosów zbóż i warzyw oraz owoców. W niektórych przesądach wierzono, że włożenie do bukietu koniczyny lub ziemniaków może przyciągnąć pecha oraz nieszczęścia. Przygotowane bukiety święcono w kościołach wierząc, że w ten sposób zyskują one magiczną moc. Po powrocie z mszy wiązanki traktowana z najwyższą świętością. Stanowiły one talizmany chroniące przed nieszczęściami. Zioła z bukietów wykorzystywano do leczniczych wywarów. To jednak nie wszystko. Znaczący przesąd związany z bukietami na 15 sierpnia miał chronić przed niszczycielską mocą natury.

Burze i wyładowania atmosferyczne od tysięcy lat budziły lęk i podziw wobec sił matki natury. Gwałtowne burze często stanowiły niebezpieczeństwo i budziły obawy. Grzmoty i błyskawice przypisywano złości Boga i traktowano jako zły omen. Burze wyrządzały szkody, zarówno na polach niszcząc plony, a także zwiększały ryzyko pożarów. W tym celu ludność stosowała różnego rodzaju talizmany ochronne przeciwko burzom. Jednym z takich amuletów były właśnie wiązanki poświęcone 15 sierpnia. Wysuszonymi roślinami okadzano izbę, a także wieszano je przed wejściem. W niektórych rejonach w czasie burzy palono rośliny z bukietów w piecu, aby bym przegonił pioruny. Dzisiaj ten zwyczaj odszedł już w niepamięć. ale na wsiach nadal na Matki Boskiej Zielnej świeci się kolorowe bukiety. Jeżeli zatem boisz się burzy, a grzmoty wywołują u Ciebie lęk przetestuj ten ludowy przesąd. 15 sierpnia poświęć bukiet, a następnie niech mąż powiesi go nad wejściem do domu. Dzięki temu zapewnisz sobie ochronę przed niszczycielskimi siłami natury. 

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15 SIERPNIA
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
PRZESĄDY