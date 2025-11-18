Przed tym przestrzegają wszystkie szeptuchy w andrzejki 2025. Unikaj tego 30 listopada, bo złe moce ściągną na Ciebie pecha. Przesądy na andrzejki

Andrzejki to czas wróżb miłosnych, ale czy wiesz, że niektóre czynności mogą przynieść pecha?

Oprócz lania wosku i ustawiania butów, istnieje lista zakazanych rzeczy, których lepiej unikać 30 listopada.

Sprawdź, czego nie robić w Andrzejki 2025, by nie ściągnąć na siebie nieszczęścia i cieszyć się dobrą zabawą!

Przesądy na andrzejki 2025. Tego nie rób, jeśli chcesz uniknąć pecha

Andrzejki 2025 jak co roku wypadają w nocy z 29 na 30 listopada. Zgodnie z tradycją to właśnie tej nocy odprawiamy wróżby andrzejkowe. Przez wieki przyjęło się, że z okazji tego święta wróżą sobie przede wszystkim panny. Wróżby w andrzejki mają im zdradzić, czy wkrótce znajdą miłość, a nawet mogą pomóc w poznaniu daty ślubu. To dlatego wiele panien w noc andrzejkową z zapartym tchem i nadzieją w sercu wróży swoją przyszłość. Najpopularniejszymi wróżbami są: lanie wosku, ustawianie butów do wyścigu, przekłuwanie karteczek z imionami czy obieranie jabłka. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje też lista zakazanych rzeczy na andrzejki. Pewnych czynności tego dnia powinnyśmy wystrzegać się jak ognia, bo przynoszą pecha. Zgodnie z przesądami postępując w ten sposób w andrzejki, możemy ściągnąć na siebie złe moce, które zasieją spustoszenie w naszym życiu.

Czego nie robić 30 listopada, aby nie przyciągnąć pecha?

W andrzejki nie wolno robić tych kilku rzeczy, ponieważ mogą przynieść pecha i nieszczęście.

W andrzejki nie wolno rozsypywać soli. Jeśli zdarzy Ci się rozsypać ją przypadkiem, należy ziarenka przerzucić prawą ręką przez lewe ramię, żeby odegnać złe moce.

Traktuj wróżby z przymrużeniem oka, ale nie wyśmiewaj ich ani osób, które w nie wierzą. Pamiętaj, że to przede wszystkim zabawa i tradycja.

W andrzejki uważaj, aby nie przerwać skórki jabłka. Jeśli Ci się to zdarzy, będziesz mieć pecha w miłości.

Oczywiści andrzejki to dobra okazja do świętowania, ale nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji i zepsuć zabawę zarówno tobie, jak i innym.

Nie bierz ślubu w andrzejki. Listopad to miesiąc zadumy i rozważań nad śmiercią, co nie sprzyja weseleniu się. Ślub w andrzejki zwiastuje nieszczęście.

Nie trzymaj świec w poziomie. Podczas wróżb staraj się nie trzymać świecy w poziomie i nie przewracaj jej, bo to przynosi pecha.

Unikaj tematów, które mogą być drażliwe lub bolesne dla innych, szczególnie w kontekście miłości i związków.

W andrzejki nie ścinaj włosów. Obcinanie włosów w andrzejki odbiera im nadzieję na szczęśliwy związek.