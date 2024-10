Kiedy zobaczysz go na cmentarzu, strzeż się. To zły znak dla Ciebie i bliskich. Przesądy na 1 listopada

Pełnia Księżyca wydarzy się już 17 października o godzinie 13:27. Wtedy nasz naturalny satelita będzie najbardziej okazały. Jednak wpływ tej lunacji odczujemy już dzień wcześniej. Astrologiczna przepowiednia mówi, że wydarzyć może się wszystko. Jednak horoskop dla jednego znaku zodiaku jest wyjątkowo korzystny.

Pełnia Księżyca w październiku. Rady z horoskopu dla każdego znaku zodiaku

To będzie już druga z rzędu pełnia Księżyca w znaku Barana. Tym razem górę może wziąć nostalgia, ponieważ jesienna księżycowa energia przywoła wszystko, co było istotne w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i postawi to w centrum uwagi. Wszyscy, których spotkaliśmy, wszystkie doświadczenia, które mieliśmy i wiele więcej, pojawią się w myślach. Możemy czuć się przytłoczeni tym silnym sentymentalizmem. Dajmy sobie czas i pozwolenie, aby przetworzyć wszystko, co się pojawi. Będziemy też bardziej egocentryczni niż zwykle, biorąc pod uwagę emocjonalną złożoność tej lunacji. Baran, jako pierwszy znak zodiaku, jest uważany za wyjątkowo skupionego na sobie. Zgodnie z energią Barana, powinniśmy ćwiczyć pewność siebie. Tylko znając swoją wartość, jesteśmy w stanie zdobywać wyznaczone cele. Kiedy Księżyc będzie w Baranie, Słońce będzie oddziaływać na nas energią Wagi. Wykorzystajmy siłę swoich uczuć, aby zrobić coś niezapomnianego. Tak by nasze działania miały znaczenie dla nas oraz naszych najbliższych.

Szczęśliwa przepowiednia dla tego znaku zodiaku. Pełnia Księżyca w październiku z horoskopem pełnym dobrych wibracji

Znakiem zodiaku, który może liczyć na przychylność Księżyca w październiku, jest Wodnik. Twoje pomysły zostaną docenione. Twój umysł pracuje teraz na najwyższych obrotach. Dodatkowo ta pełnia Księżyca może przynieść punkt zwrotny w Twojej karierze. Niewykluczony jest awans lub renegocjacja starych umów, które Ci nie służą. W życiu prywatnym — pozytywne wibracje, którymi emanujesz, będą miały dobry wpływ na innych. Masz ogromną siłę zmieniania ludzi na lepszych. Wykorzystaj to i daj się namówić na rodzinny wyjazd. Uwolnij się od tego, co Cię ogranicza i odkryj nowe możliwości.

Pełnia Księżyca w październiku 2024. Dlaczego nazywa się ją Pełnią Księżyca Myśliwych?

Pełnia Księżyca w październiku 2024 będzie kolejną Superpełnią w tym roku. Nasz satelita znajdzie się bliżej Ziemi. Wtedy Księżyc może wydawać się nawet o 14% większy niż zwykle i świecić jaśniej aż do 30%. Najpopularniejsze nazwy pełni w październiku to Krwawy Księżyc oraz Księżyc Myśliwych. Inne określenia tego zjawiska to Księżyc Dziesięciu Chłodów, Księżyc zmieniających się pór roku, Księżyc Więdnących albo Umierających Traw lub Pełnia Księżyca Podróży. Krwawy Księżyc jest związany z najstarszym rzymskim kalendarzem. Nie wywodzi się od krwi przelanej podczas bitew a od zwyczaju zabijania zwierząt i solenia mięsa na zimę. To właśnie na jesień zachowywano najokazalsze sztuki, które miały wykarmić rodzinę podczas zimnych miesięcy. Z kolei Pełnia Księżyca Myśliwych została wymyślona przez algonkińskich łowczych, którzy radowali się zjawiskową poświatą ziemskiego satelity i dziękowali za jasne światło pełnego Księżyca, które umożliwiało polowanie. Dzięki zwierzynie mogli przetrwać ciężką zimę. Mimo że czasami Księżyc przybierał także czerwony kolor, to rdzenni Amerykanie łączyli jego barwę z symboliką upolowanej w tym czasie zwierzyny i nie przypisywali zjawisku niczego złowieszczego.

