Listopadowa pełnia Księżyca, zwana Pełnią Bobrzego Księżyca, zbliża się 5 listopada, niosąc ze sobą kosmiczne przesłanie.

Jeden znak zodiaku może liczyć na wyjątkowy przypływ obfitości i duchowe przebudzenie.

Sprawdź, co oznacza nazwa Pełni Bobrzego Księżyca.

Pełnia Księżyca w listopadzie wydarzy się już 5 dnia miesiąca, o godzinie 14.19. Horoskop ma bardzo dobrą przepowiednię dla jednego ze znaków zodiaku. Choć tej pełni patronuje waleczny Byk, to nie ten zodiak może liczyć na przypływ obfitości od losu.

Pełnia Księżyca w listopadzie 2025. Horoskop dla tego znaku zodiaku jest wyjątkowo pomyślny

Skorpionie, listopad otwiera przed Tobą bramy obfitości i duchowego przebudzenia. Wenus, bogini miłości i piękna, wkraczając w Twój znak, rozświetla pierwszy dom – przestrzeń tożsamości i magnetyzmu. Będziesz emanować aurą przyciągania, a Twoje słowa i gesty nabiorą mocy manifestacji. To idealny moment, by zadbać o siebie, wyrazić swoje pragnienia i przyciągnąć to, co Ci się należy. Pod koniec miesiąca Wenus przeniesie się do Strzelca, aktywując drugi dom – związany z finansami i zasobami. Możesz spodziewać się przypływu materialnych korzyści. W tym miesiącu Jowisz, planeta ekspansji i szczęścia, wędruje przez Twój dziewiąty dom, przynosząc energię podróży, nauki i kontaktów z tym, co odległe, egzotyczne i inspirujące. Możesz poczuć silne przyciąganie do miejsc, ludzi lub idei spoza codzienności. To czas, by otworzyć się na nowe ścieżki – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Jeśli toczysz spór prawny lub walczysz o sprawiedliwość, Jowisz może stanąć po Twojej stronie. Pełnia Księżyca 5 listopada rozświetli Twój siódmy dom partnerstwa. To czas, gdy relacje - zarówno romantyczne, jak i zawodowe, mogą wejść na nowy poziom. Możliwe są ważne rozmowy, decyzje lub spotkania, które poruszą Twoje serce.

Pełnia Księżyca w listopadzie 2025. Co oznacza Pełnia Bobrzego Księżyca?

Pełnia Księżyca w listopadzie 2025 wypada 5 dnia miesiąca. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie około godziny 14:19. Jednak zjawisko będzie można obserwować już wieczorem 4 listopada. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Srebrny Glob będzie widoczny gołym okiem z każdego miejsca w Polsce. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Pełnia Księżyca w listopadzie określana jest jako Mroźny Księżyc lub Ciemny Księżyc. Te nazwy pochodzą od warunków pogodowych – szybko zapadającą noc i temperatury, które zwiastują zimę. Jednak to, że na niebie pojawi się Mroźny Księżyc, nie oznacza, że w tym dniu zapanuje mroźna aura. Innym określeniem listopadowej pełni jest Pełnia Bobrzego Księżyca. Podobnie, jak poprzednie nazwy, tak i ta jest związana z naturą oraz działalnością człowieka. Rdzenni Amerykanie w listopadzie zastawiali pułapki na bobry. Jednak nazwa tego Księżyca mogła nawiązywać również do zwiększonej aktywności bobrów budujących zimowe zapory.