Ten znak zodiaku to największy nieszczęśnik w całym horoskopie. Los nieustannie rzuca mu kłody pod nogi. Znak zodiaku a osobowość

Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mają więcej szczęścia niż inne, a jeden z nich wyróżnia się szczególnym pechem.

Jest uznawany za najbardziej pechowy znak zodiaku, napotykający trudności w życiu, miłości i przyjaźni.

Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje.

To najbardziej pechowy znak zodiaku w całym horoskopie. Los nieustannie rzuca mu kłody pod nogi

Zgodnie z astrologią każdy znak zodiaku ma określone cechy osobowości i umiejętności, które są dla niego charakterystyczne i wynikają z układu planet i gwiazd w chwili jego narodzin. I to właśnie dlatego jednym z nas łatwiej przychodzi sukces w pracy, innym w miłości, z kolei niektórzy są stworzeni do zdobywania wiedzy. Niestety są także i tacy, którym los zdecydowanie nie sprzyja i widać to gołym okiem. Pech nie puszcza ich nawet na chwilę, a wszystko, czego dotkną, okazuje się jedną wielką klapą. Astrolodzy wyłonili znak zodiaku, któremu los w życiu nie sprzyja i bliżej mu do porażki niż sukcesu. Osoby urodzone pod patronatem tego znaku zodiaku to najwięksi pechowcy w całym horoskopie. Chodzi o Koziorożce. To właśnie ten znak zodiaku ma pecha w życiu, miłości, a czasem nawet i w przyjaźni.

Pechowy znak zodiaku: Koziorożec

Osoby spod znaku zodiaku Koziorożca nie lubią być zaskakiwane, a los często dostarcza im wielu nieprzyjemnych sytuacji. To ludzie, którzy się niezwykle wymagający - zarówno w stosunku do siebie, jak i innych. Za wszelką cenę dążą do sukcesu, co z pewnością często nie przysparza im sympatii otoczenia. A niestety Koziorożce są przewrażliwione na swoim punkcie. Nie znoszą krytyki i bardzo przeżywają swoje porażki. Nie potrafią zostawić ich za sobą i ruszyć do przodu, przez co często wikłają się w długie okresy nieszczęścia, niezadowolenia z siebie i utraty pewności. Niestety los bardzo często rzuca im kłody pod nogi, jakby chciał testować wytrzymałość zodiakalnych Koziorożców. W miłości również te osoby nie mają szczęścia. Może to wynikać z jego powściągliwości w uczuciach i nieufności wobec płci przeciwnej. Poza tym Koziorożec jest zbyt zajęty swoją pracą, żeby skupić się na miłości. Nawet jeśli uda mu się zbudować związek, to jest on skazany na porażkę, ponieważ niewiele osób na dłuższą metę wytrzyma pracoholizm Koziorożca.