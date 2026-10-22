Zrób to przed lustrem 31 października, a poznasz istotną prawdę. To ważne dla osób szukających miłości. Przesądy na Halloween

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-22 12:32

Wielkimi krokami zbliża się 31 października, czyli Halloween. Choć nie jest to chrześcijańskie święto, to i tak jest chętnie celebrowane wśród Polaków. I w związku z tym związanych jest z nim wiele przesądów i wierzeń. Jedno z nich mówi, aby dokładnie 31 października zrobić przed lustrem w swoim domu tę jedną rzecz, a to pomoże poznać nam ważną prawdę dotycząca miłości.

Kobieta patrząca w pęknięte lustro z niepokojem. O przesądach na Halloween przeczytasz na SE.
Autor: New Africa/ Shutterstock Przesądy na Halloween
  • Halloween w Polsce to nie tylko zabawa, ale i czas, gdy odżywają fascynujące przesądy i dawne wierzenia, zderzające się z naszą tradycją.
  • Odkryj sekretny rytuał dla szukających miłości: prosty trik z jabłkiem i lustrem ma ukazać oblicze przyszłego partnera już 31 października.
  • Zastanawiasz się, jak ochronić dom przed złymi duchami lub uniknąć pecha? Poznaj wszystkie zaskakujące halloweenowe wróżby!

Halloween w Polsce. Przesądy i wierzenia

Chociaż Halloween to tradycja głęboko zakorzeniona w kulturze celtyckiej i anglosaskiej, w Polsce zyskała popularność głównie dzięki wpływom popkultury – filmom, serialom i internetowi. W naszym kraju Halloween przypada w niezwykle symbolicznym okresie, tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. To właśnie to są dni, w których tradycyjnie wspominamy zmarłych, odwiedzając cmentarze i zapalając znicze. Halloween, ze swoim radosnym, choć nieco mrocznym charakterem, stanowi wyraźny kontrast dla zadumy i powagi polskich świąt, co często bywa źródłem debaty na temat tej zagranicznej tradycji. Mimo wszystko do tej pory pojawiło się wiele przesądów na Halloween. Jedne z nich ostrzegają przed pechem, a inne mają wskazać nam ścieżkę życia. Jeden z takich przesądów ma nam ukazać oblicze naszej przyszłej miłości.

Zrób to przed lustrem 31 października, a poznasz istotną prawdę. To ważne dla osób szukających miłości

Wokół Halloween narosło wiele przesądów, wróżb i wierzeń, które miały na celu zarówno ochronę przed złymi duchami, jak i przepowiadanie przyszłości. Jeśli jesteś osobą, która od dawna szuka miłości, jeden z przesądów halloweenowych może Ci w tym pomóc. Zgodnie z wierzeniami wystarczy zjeść jabłko 31 października, aby poznać swoją przyszłość lub nawet ujrzeć twarz przyszłego małżonka. Jak to zrobić? W ciemnym pokoju, trzymając świecę, zjedz jabłko stojąc przed lustrem. Po chwili w lustrze ma pojawić się twarz twojej przyszłej miłości.

Popularne przesądy na Halloween

Współczesne Halloween to przede wszystkim zabawa i okazja do przebierania się, ale te stare przesądy i wróżby dodają mu tajemniczości i historycznego smaczku. Poza zjedzeniem jabłka, znanych jest jeszcze kilka innych przesądów na Halloween.

  • Nie odwracaj się: Słysząc kroki za sobą, nie odwracaj się – to może być duch.
  • Zamknięte okna/drzwi: Chronią przed wejściem złych duchów do domu.
  • Przebieranki: Miały zmylić złe duchy, by myślały, że przebierający się jest jednym z nich.
  • Dyniowe lampiony: Odstraszają zło.
  • Skórka jabłka: Rzucona za siebie miała ułożyć się w inicjały przyszłego partnera.
  • Czarny kot: Przebiegający drogę = pech.
  • Sowa: Usłyszenie = śmierć lub zła wiadomość.
  • Pająk: Zobaczenie pająka = duch bliskiej osoby czuwa nad tobą.

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