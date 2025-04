Zrób to w Wielką Sobotę, a przyciągniesz do siebie łaskę Anioła Stróża. Rytuał od królów, który zsyła szczęście i przepędza pecha

To najbardziej błogosławiona data urodzenia. Numerolodzy mówią, że posiada ona łaskę Boga, a osoby urodzone tego dnia to anioły w ludzkiej skórze. W numerologii to najbardziej pożądana data urodzenia

Zrób to Wielką Sobotę, a przyciągniesz do siebie szczęście. Rytuał na Wielkanoc, który przepędza złe duchy

Wielkanoc w kościele katolickim to ważniejsze święto niż Boże Narodzenie. Jezus Chrystus wpierw zostaje ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstaje potwierdzając swoją boskość. Wielka Sobota to przede wszystkim dzień święcenia pokarmów. Do naszych czasów nie przetrwało wiele tradycji, które dawniej były kultywowane na terenie całej Polski. Na Kurpiach przed kościołami rozpalano wielkie ogniska, do których wrzucano poświęcone przedmioty. Gospodarz zabierał do domu żarzące kawałki drewna. W Wielką Niedzielę wzniecono z nich nowy ogień. Taka czynność miała przynieść szczęście oraz zapewnić pomyślność całemu domostwu. Mało osób zdaje sobie sprawię, że dawniej podczas Wielkanocy kolędowano. Kolędnicy chodzili po domach i śpiewali o męce Chrystusa.

Jednym z najpopularniejszych rytuał na szczęście na Wielką Sobotę jest ten z wykorzystaniem huby. Bywa on praktykowany do dzisiaj. Rytuał ten przepędza złe duchy i przyciąga dobrą energię. Niektórzy wierzą, że zsyła on łaskę Anioła Stróża i pomaga w przebłaganiu Boga za grzechy. Rytuał ten należy wykonać w Wielką Sobotę ponieważ właśnie tego dnia będzie miał on największą moc i jest największa szansa, że się powiedzie. Do wykonania rytuału na szczęście w Wielką Sobotę potrzebujesz huby brzozowej. Trzymaj ja koniecznie w lewej dłoni. Skup się i szeptem wypowiedz swoja intencję, a następnie ją podpal. Gdy huba zacznie się tlić obejdź z nią cały dom. Niech jej dym okadzi każde pomieszczenie. Nie zapominaj o kuchni oraz łazience. Gdy huba zgaśnie odłóż ją w ustronne miejsce i przechowuj do następnej Wielkanocy. Rytuał ten na sprawić, że pomyślność oraz łaska zapukają do Twoich drzwi. Złe duchy zostaną przepędzone i dostaną zakaz wstępu.