„Aniołek” Karola Górskiego. Ostry język, mocny debiut!

Tomek nie ma szczęścia... Mieszka z nadopiekuńczą matką i znienawidzoną siedemnastoletnią siostrą Olką. Nie skończył żadnych studiów, nie ma pracy, nie potrafi nawet zrobić prawa jazdy. Zmęczony swoim nieudanym życiem decyduje się wyjść na spotkanie ze znajomymi z liceum. Odnawia znajomość z koleżanką z klasy, z którą wcześniej nie zamienił ani słowa. A nawet idzie z nią na randkę! Tylko czy ten nieoczekiwany sukces towarzyski nie jest trochę dziwny...?

Tomek jednak szybko zapomina o swoich obawach, bowiem całkiem przypadkowo na jego drodze pojawia się najpiękniejsza istota, jaką kiedykolwiek widział. Każdego dnia stara się do niej zbliżyć. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że zaczyna się posuwać odrobinę za daleko...

[...]

– Odczekałem dla pewności kilka minut, potem poszedłem do kuchni, żeby zażyć jeszcze trochę jej zapachu. W miejscu, w którym stała, gdy się do mnie odezwała, zauważyłem ślady mokrych butów. Schyliłem się i zgarnąłem palcami wodę zmieszaną z małymi grudkami wilgotnej ziemi. Bez wahania nałożyłem tę mieszankę na język. Smakowała... Nie no, smakowała po prostu jak woda i ziemia. Dobra, to już było zdrowo pojebane.

Karol Górski. Rocznik ’98, debiutant. Do końca liceum nie czytał właściwie wcale. Kiedy na maturze ustnej w akcie desperacji odwołał się do Bedoesa i Białasa, przez co ledwie zdał, uznał, że pora zacząć. Całkiem mu się to spodobało, więc po paru latach sam spróbował coś stworzyć. Na co dzień pracuje jako dziennikarz, zaczynał od papieru, teraz pisze dla portalu newsowego. Po godzinach, trochę jak główny bohater tej książki, najchętniej piłka i piwko. Czasem razem, czasem osobno.

