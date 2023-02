Bestsellery Empiku 2022 rozdane! Statuetki m.in. dla Olgi Tokarczuk, sanah, Dawida Podsiadło i Remigiusza Mroza

Najpoczytniejsi autorzy

„Empuzjon”, pierwsza powieść Olgi Tokarczuk po przyznanym pisarce Noblu, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem polskich czytelników. Dowodem na to jest Bestseller Empiku 2022 w kategorii Literatura piękna. Swoją pierwszą statuetkę odebrał Remigiusz Mróz. Sukces w kategorii Kryminał i thriller przyniósł mu „Projekt Riese”. Podczas gali autor nie krył zaskoczenia:

- Moi drodzy, przychodzę tutaj od sześciu lat i za każdym razem byłem nominowany. Nie dostałem wcześniej tej nagrody, a za każdym razem miałem przygotowaną płomienną przemowę... Dzisiaj nie. Dziękuję bardzo! – podsumował Remigiusz Mróz.

Zobacz także: Dzieci urodzone w tym miesiącu to prawdziwi geniusze. W szkole radzą sobie najlepiej. Same piątki i szóstki w dziennikuBestseller w nowej kategorii Young Adult trafił do debiutantki P.S. Herytiery (Pizgacz), która szturmem podbiła polski rynek wydawniczy powieścią „Start a Fire. Runda pierwsza”. Natomiast młodsi czytelnicy oraz ich rodzice docenili Justynę Bednarek i popularny cykl o „skarpetkach”. To już druga statuetka w dorobku autorki, tym razem za „Sekretną historię ludz… skarpetek”. Wśród laureatów nie zabrakło także zagranicznych akcentów – w kategorii Literatura obyczajowa zwyciężyła Amerykanka Colleen Hoover, autorka „It Starts with Us”.

Najchętniej słuchane

Bestsellery Empiku 2022 w Kulturze cyfrowej pokazały, że najbardziej wciągają nas historie trzymające w napięciu. Najchętniej słuchanym Audiobookiem w aplikacji Empik Go okazała się „Czerwona ziemia” Marcina Mellera w interpretacji Wojciecha Mecwaldowskiego.

- Chciałem podziękować wszystkim czytelniczkom, czytelnikom, słuchaczkom i słuchaczom, bo to dzięki wam. (...) Ale najlepsze jest to, że mogę powiedzieć swoim dzieciom: Gucio, mam tę samą nagrodę, co Mata; Basia, mam tę samą nagrodę co sanah. Dzięki! – skomentował ​autor. W kategorii Superprodukcja audio wygrała „Mierzeja” na podstawie scenariusza braci Wojtka i Zygmunta Miłoszewskich z udziałem Mateusza Damięckiego, Karoliny Gorczycy i Anny Smołowik. Wśród Podcastów numerem jeden w 2022 roku okazała się seria „Kryminalna historia kościoła” Artura Nowaka i Stanisława Obirka.sanah nadal niepokonana

Ten wynik bardzo trudno będzie pobić – sanah zdeklasowała konkurencję w kategorii Pop i rock trzeci rok z rzędu! Po Bestsellerach dla „Królowej dram” i „Irenki” przyszedł czas na statuetkę dla „Uczty”. Tym samym artystka ustanowiła nowy rekord plebiscytu.

- Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za tę nagrodę. Dziękuję Empikowi za ogromne wsparcie. Przede wszystkim dziękuję też artystom, którzy zgodzili się ze mną zaśpiewać – niektórzy nawet tutaj są. Jestem wam wdzięczna z całego serducha. Dziękuję też moim kochanym fanom. Troszkę jestem odważniejsza dzięki Wam. To wasza zasługa – cieszyła się sanah. Wśród nagrodzonych nie mogło zabraknąć najgorętszych nazwisk polskiej sceny hip-hopowej. Mata, który na poprzedniej gali odebrał dwie statuetki, triumfuje i teraz. Trasa Mata Tour przyniosła mu wygraną w kategorii Live – bilety na koncerty rapera sprzedały się w aplikacji Going. w mgnieniu oka. Bestseller Empiku 2022 w kategorii Rap i hip-hop trafił natomiast do składu SB Maffija za album „Hotel Maffija 2”.

Najpopularniejsze filmy

Drogę do serc młodszych widzów śpiewająco wywalczyły sobie zwierzaki z „Sing 2”. Nagrodę dla animowanego musicalu w imieniu całej polskiej obsady odebrał Modest Ruciński. Z kolei „Dziewczyny z Dubaju” Marii Sadowskiej były najchętniej wybieranym filmem w kategorii Kino polskie.

Specjalne nagrody od publiczności

Po raz pierwszy w 24-letniej historii nagród Empiku wręczono statuetki dla Artysty Muzycznego i Pisarza Roku. Głosujący w aplikacji Empik przyznali te wyjątkowe wyróżnienia Dawidowi Podsiadło i Weronice Annie Marczak. W ciągu tygodnia oddano prawie 120 tysięcy głosów w obu kategoriach, a walka trwała do ostatnich minut.

Odkrycia Empiku 2022

Na scenie Bestsellerów Empiku tradycyjnie błyszczeli nie tylko najpopularniejsi twórcy, lecz także młodzi, zdolni artyści, którzy w ubiegłym roku wnieśli do polskiej kultury powiew świeżości i w odważny sposób realizowali swoje wizje artystyczne.

Decyzją jury Odkryciem Empiku 2022 w kategorii Literatura została Ishbel Szatrawska, autorka książki „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia”. Jak podkreśla jeden z jurorów, Michał Nogaś, laureatka „swoją opowieścią o próbie życia na własnych warunkach udowodniła, że świetnie napisany dramat może zaistnieć w literaturze – być zauważony i doceniony”. Muzycznym Odkryciem Empiku 2022 ogłoszono Jakuba Skorupę. Jury zachwycił jego „Zeszyt pierwszy” – „zapis obserwacji zderzających dorosłość i rzeczywistość z piękną wrażliwością”. Natomiast filmowi eksperci docenili Damiana Kocura za jego pełnometrażowy debiut „Chleb i sól”, który odbił się szerokim echem na najważniejszych festiwalach. Jak podkreślali jurorzy, reżyser zaprezentował niezwykły zmysł dokumentalisty i ucho wyczulone na prawdę, głęboko doświadczając widzów.

Muzyczny powrót do przyszłości

Bestsellery Empiku to nie tylko podsumowanie roku w polskiej kulturze, lecz także wielkie widowisko muzyczne. Podczas gali wystąpili tegoroczni laureaci sanah, Dawid Podsiadło i SB Maffija, a także Agnieszka Chylińska, Ralph Kaminski, Katarzyna Nosowska i Tomasz Makowiecki, Mrozu i Vito Bambino, Margaret i Natalia Szroeder. Artystom na scenie głównej towarzyszyła dwudziestoosobowa orkiestra, która przeniosła słuchaczy do lat 70. Całe wydarzenie, wraz z piosenkami, tłumaczone było w streamingu na polski język migowy.

i Autor: Materiały prasowe Empik

