Bestsellery Empiku powracają już 13 lutego

Ekscytujące muzyczne wydarzenie

Bestsellery Empiku to oczywiście nagrody, lecz także wyjątkowe widowisko, które łączy występy największych gwiazd w aranżacjach przygotowanych specjalnie tylko na ten wieczór. Za oprawę muzyczną gali odpowiada w tym roku Michał FOX Król, jeden z najbardziej utalentowanych producentów na polskiej scenie elektronicznej i alternatywnej. Na gali wystąpią: Daria Zawiałow, Kortez, Nosowska, Kwiat Jabłoni, Kacperczyk, Kaśka Sochacka, Brodka, Julia Wieniawa, AVI oraz Dawid Tyszkowski. Czego można się spodziewać w tym roku?

Barometr kulturalnych trendów

Bestsellery Empiku już od 25 lat określają kierunek kulturalnych i rozrywkowych zainteresowań Polaków i nagradzają ulubionych twórców publiczności. Zasady są bardzo proste i najbardziej demokratyczne z możliwych - decydują tu wyłącznie wyniki sprzedaży. Odbiorcy oddają głosy przez cały rok, wybierając konkretne tytuły w Empiku - w salonach, w sklepie online i w aplikacji, w Empik Go, a także jako użytkownicy Empik Premium w sieci Multikina. W 2023 roku było to w sumie ponad 50 milionów głosów na konkretne książki, audiobooki, podcasty, superprodukcje audio, albumy muzyczne oraz filmy. Tak gigantyczna skala i zasięg powodują, że Bestsellery Empiku stanowią wyznacznik najważniejszych zjawisk i trendów rodzimej sceny literackiej, muzycznej i filmowej. A że trendy rodzą się i przemijają, ma to również wpływ na kategorie, w których przyznawane są nagrody.

Co nowego w Bestsellerach?

W tej edycji Kultura Cyfrowa zmienia nazwę na Audio, co lepiej oddaje jej specyfikę i charakter, bo przecież nagradzane są najchętniej słuchane produkcje. W ramach Książek – w odpowiedzi na duży wzrost popularności gatunku – powróciła kategoria Literatura faktu, natomiast Literatura obyczajowa i Young Adult zostały scalone w jedną kategorię. Za to w Muzyce rozdzielono Rock i Pop, tak aby odpowiednio docenić twórców najgorętszych premier, których w 2023 roku nie brakowało. Z kolei w Filmie – ze względu na zmiany w preferencjach widzów – połączono dwa ważne kanały: sprzedaż nośników fizycznych w Empiku oraz wyniki oglądalności w Multikinie wśród użytkowników Empik Premium. Nagroda odzwierciedli zatem realne zainteresowanie produkcją, niezależnie od kanału dystrybucji. Nominacje w 13 bestsellerowych kategoriach zostaną ogłoszone już w połowie stycznia.

Ich trzeba poznać

Empik rokrocznie przyznaje także wyróżnienia promujące artystyczne dokonania tych, którzy zasługują na odkrycie przez szeroką publiczność. To młodzi, zdolni twórcy, którzy w minionym roku wnieśli do kultury powiew świeżości, w odważny sposób realizowali wizję artystyczną słowem, dźwiękiem i obrazem, wymykali się schematom – po prostu zachwycali.

Nominowanych do Odkryć Empiku w trzech kategoriach: Muzyka, Literatura i Film wskaże jury. Tegoroczne składy jurorskie zasilili laureaci poprzednich edycji, opiniotwórczy dziennikarze, cenieni artyści oraz eksperci Empiku. W poszukiwaniu Literackiego Odkrycia czytali między wierszami: Dorota Wellman, Grzegorz Piątek, Ishbel Szatrawska oraz Joanna Marczuk (Empik) i Marcin Maćkiewicz (Empik). W kinach i na festiwalach młodych talentów wypatrywali: Kaja Klimek, Magdalena Boczarska, Piotr Domalewski oraz Izabela Szymańska (Empik) i Paweł Heba (Empik Go). Natomiast w każdą nutę i najciekawsze brzmienia minionego roku wsłuchiwali się: Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski, Jakub Skorupa oraz Dominik Sadowski (Empik) i Jan Ejsmont (e-muzyka). Nominacje również zostaną ogłoszone 15 stycznia.

Ulubieńcy polskiej publiczności

W tym roku ponownie przyznane zostaną nagrody Twórca Roku w kategoriach: Pisarka/Pisarz oraz Artystka/Artysta Muzyczny Roku. Pojawia się jednak również nowa – Twórca Internetowy Roku.

O tym, do kogo trafią statuetki, zadecyduje głosowanie w aplikacji mobilnej Empiku od 5 do 13 lutego. Jej użytkownicy wybiorą po jednym zwycięzcy spośród wszystkich nominowanych do tegorocznych Bestsellerów Empiku w kategoriach Książka i Muzyka oraz spośród 10 twórców internetowych wskazanych przez eksperckie jury, w skład którego wchodzą: Joanna Okuniewska, Karol Paciorek, Kamila Kalińczak, Marek Myślicki (IAB) i Joanna Urbanowska (Empik).Nominowani to osoby, które swoją działalnością w mediach społecznościowych udowadniają, że mają one również gigantyczną moc i nieograniczony potencjał, by

inspirować, edukować i pozytywnie wpływać na odbiorców poprzez wartościowe treści. Głosując w aplikacji, warto dodatkowo uzasadnić wybór, bo w specjalnym konkursie czekają nagrody: rejsy Stena Line do Szwecji, drukarki Instax do zdjęć ze smarftona oraz eKarty prezentowe Empik.

Bestsellery powracają już w lutym

Galę Bestsellerów Empiku 2023 będzie można śledzić na antenie TVN od 20.15 i w streamingu na empikowym kanale na YouTube oraz na Facebooku już od 19.15. Będą relacje zza kulis i z czerwonego dywanu, komentarze na gorąco, wywiady i dodatkowe wykony muzyczne. Gospodarzami transmisji internetowej będą: Julia Wieniawa, Aleksandra Domańska i Damian Tkaczuk, a galę telewizyjną poprowadzi Marcin Prokop.