i Autor: Grażyna Wójcik/Super Express

Cenzura w PRL-u

Cenzura w piosenkach. Jak omijano zakazy? W czasach PRL-u tekściarzom nie było łatwo

Redakcja serwisu 21:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Cenzura w muzyce to jak gra w kotka i myszkę – artysta kombinuje, urzędnik się czai, a słuchacz zgaduje, o co tak naprawdę chodzi. W czasach PRL-u teksty piosenek musiały przejść przez sito cenzury, które wyłapywało wszystko, co „nieodpowiednie”. Trzeba to napisać wprost: tekściarze nie mieli w swoim fachu łatwego zadania do wykonania. Ale kreatywność muzyków nie znała granic!

Najnowsze z działu Kulisy muzycznej rewolucji! „Spowiedź menadżera” Jacka Sylwina Poradnik „Przybyłam, ugotowałam, zjadłam. Kulinarna podróż dookoła świata” Karoliny Freier Wydarzenie Michał Fajbusiewicz przesłucha Roberta Małeckiego podczas śledztwa na żywo! Dali miłości drugą szansę. Było warto? „Na strunach światła” Krystyny Mirek Bestsellerowa autorka Matka uzanała ją za wroga. „Nim skończy się lato” Justyny Jelińskiej ­ Spowiedź menadżera – kulisy walki z cenzurą „To były czasy, kiedy o wszystkim decydowała władza, a więc najwy­żsi urzędnicy partyjni socjalistyczno-komunistycznego systemu. Gene­ralnie panował zakaz – zakaz wszystkiego. [...] Cały czas ryzykowaliśmy, bo w każdej chwili mógł przyjść ktoś i powiedzieć Panowie, koniec!” - wspomina Jacek Sylwin w biografii Spowiedź menadżera. Autor zdradza nie tylko absurdy cenzury, ale też zabawne i zaskakujące metody, jakimi artyści oszukiwali system. „Dziś nikt nie zdaje sobie sprawy, jak istotna była też walka z cenzurą. To było bardzo trudne, skomplikowane i ryzykowne. [...] Zdając sobie sprawę, że cenzura jest nad nami i wszystko musi być zaakceptowane specjalną pieczątką, niektóre teksty zespołów cięliśmy i poprawialiśmy, jeśli uznaliśmy, że są za ostre i nie przejdą. Przed urzędnikami cenzury malowaliśmy ten bunt w nieco innych kolorach. [...] Na koncertach często pojawiał się ktoś z cenzury, więc jeden z nas obstawiał takiego faceta i na ucho tłumaczył, że to ma inne znaczenie i wydźwięk. Straszne to było, ale jakimś cudem broniliśmy się.” – wspomina Sylwin Piosenka o kawie zamiast Piosenki o wódce – kiedyś zespół nagrał utwór o imprezowej nocy, ale cenzorzy uznali, że promuje alkohol. Rozwiązanie? Zmieniono wódka na kawa, a refren brzmiał: „Hej, hej, hej, pijmy kawę!” – absurdalne, ale przeszło!

– kiedyś zespół nagrał utwór o imprezowej nocy, ale cenzorzy uznali, że promuje alkohol. Rozwiązanie? Zmieniono wódka na kawa, a refren brzmiał: „Hej, hej, hej, pijmy kawę!” – absurdalne, ale przeszło! Zakazane słowa w tytułach –cenzura blokowała już same nazwy utworów. Dlatego zamiast Bunt nagrywano Spokój, a Wolność zamieniano na Swoboda.

–cenzura blokowała już same nazwy utworów. Dlatego zamiast Bunt nagrywano Spokój, a Wolność zamieniano na Swoboda. Podwójne teksty – niektórzy artyści nagrywali dwie wersje: jedną dla cenzorów, drugą – prawdziwą – dla fanów. Płyty z „zakazanym” tekstem krążyły w drugim obiegu. „Cenzorzy mieli listę zakazanych słów, a my mieliśmy słowniki synonimów” – żartował jeden z muzyków. Najsłynniejsze tekstowe „przebieranki”: Chcemy być sobą Perfectu – pierwotny tekst mówił o buncie, ale cenzura kazała go złagodzić. Efekt? „Chcemy być sobą, ale nie za bardzo”.

– pierwotny tekst mówił o buncie, ale cenzura kazała go złagodzić. Efekt? „Chcemy być sobą, ale nie za bardzo”. Mury Jacka Kaczmarskiego – piosenka o oporze stała się hymnem Solidarności, choć początkowo uchodziła za niewinną balladę.

– piosenka o oporze stała się hymnem Solidarności, choć początkowo uchodziła za niewinną balladę. Skaldowie, Cała jesteś w skowronkach – oficjalnie o miłości, ale fani doszukiwali się aluzji do ucieczki na Zachód.

– oficjalnie o miłości, ale fani doszukiwali się aluzji do ucieczki na Zachód. Czesław Niemen – Dziwny jest ten świat – choć tekst wydawał się uniwersalny, władza widziała w nim krytykę systemu. Szyfry i metafory – jak to rozszyfrować? Artyści uciekali się do metafor, by przemycić zakazane treści. „Zima” bywała symbolem opresji, „wiatr” – zmian, a „noc” – tajemniczych działań. Słownik artystycznej konspiracji: „Zima” – symbol ucisku„Wiatr” – zmiana, rewolucja

– symbol ucisku„Wiatr” – zmiana, rewolucja „Noc” – tajne działania

– tajne działania „Ptaki” – wolność, ucieczka

– wolność, ucieczka „Most” – przejście do wolności

– przejście do wolności „Mgła” – niepewność przyszłości Cenzura odeszła, ale jej ślady zostały. Dziś te teksty brzmią jak zagadki – a może właśnie o to chodziło? W końcu najlepsza sztuka to ta, która przemyca więcej niż widać na pierwszy rzut oka. W cieniu PRL-owskich kolosów. Beton, propaganda i potrzeba dominacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Sonda Tęsknisz za życiem w PRL-u? TAK NIE 18 zdjęć