Czy ta miłość może się udać? Stephanie Perkins „Isla and the Happily Ever After”

Spokojna dziewczyna i twórczy buntownik. Czy zupełnie różne osobowości mogą znaleźć wspólny język i razem stworzyć szczęśliwe zakończenie? Josh podoba się Isli od pierwszego roku w School of America w Paryżu. Jednak nigdy nie zwracał na nią uwagi, aż do przypadkowego spotkania w kawiarni. Onieśmielona jego swobodnym podejściem do życia Isla nie potrafi właściwie odczytać uczuć Josha. A gdy nadchodzi zima, zmuszona jest stawić czoła wyzwaniom, z jakimi mierzą się młode kobiety od Nowego Jorku po Paryż. W domu rodzice interesują się tylko jej siostrami, przyszłośćmiała być prosta, tymczasem się komplikuje, a nad jej uczuciami zbierają się ciemne chmury.

Stephanie Perkins. Autorka bestsellerów „New York Timesa” i redaktorka wielu książek dla młodych dorosłych, w tym Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door oraz Isla and the Happily Ever After. Zawsze pracowała z książkami – najpierw jako sprzedawczyni w księgarni, potem bibliotekarka, a teraz powieściopisarka. Mieszka z mężem w górach w Karolinie Północnej. Każdy pokój w ich domu jest pomalowany na inny kolor tęczy.

Fragment książki „Isla and the Happily Ever After”

Josh naciska na klamkę i odkrywa, że drzwi są zamknięte. Z dna torebki wyławiam starodawny klucz. Jest ciężki, zrobiony z żelaza.

– Wiesz – odzywa się Josh. – Gdybyś nie była taka mała, urocza i nie wyglądała tak nadzwyczaj niewinnie, w tej chwili bym już zwiewał. Bo czuję się, jakby to była pułapka i drzwi do jakiegoś porno z torturami.

– Nigdy nie ufaj dziewczynie, tylko dlatego, że wygląda niewinnie – grożę mu kluczem, ale serce bije mi szybciej. Powiedział, że jestem urocza. Przekręcam klucz w zamku i drzwi otwierają się ze skrzypnięciem.

Josh mruży oczy, zaglądając w ciemność.

– Ach, kolejne schody. Oczywiście.

– Ostatnie. Obiecuję.

Wchodzi za mną, a ja pokazuję mu, żeby zamknął za sobą drzwi.

Stajemy całkowicie pogrążeni w ciemności.

– Poczekaj tu – szepczę.

– Wyciągniesz siekierę?

– Kajdanki.

– Sprośne, ale OK, mogę spróbować.

Książka „Isla and the Happily Ever After” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.